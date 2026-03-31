NewPrinces: ricavi in netta crescita

Il Consiglio di Amministrazione di NewPrinces S.p.A., riunitosi sotto la presidenza di Angelo Mastrolia, ha esaminato ed approvato il Progetto di Bilancio della Società e il Bilancio Consolidato inerenti all’esercizio 2025.Principali dati inclusi nella Relazione sulla Gestione. Sono riportate di seguito le informazioni economiche del Gruppo NewPrinces al 31 dicembre 2025 ed al 31 dicembre 2024. I ricavi consolidati del Gruppo nell’esercizio 2025 sono stati pari a euro 2,96 miliardi, in aumento dell’80,4% rispetto ai dati consolidati al 31 dicembre 2024. I ricavi proforma si sono stati pari a euro 6,5 miliardi.

L’Ebitda è stato pari ad euro 234,7 milioni, con un Ebitda margin del 7,9%.Il Risultato Operativo (Ebit) consolidato del Gruppo è pari a euro 430,8 milioni, in miglioramento del115% rispetto al dato registrato l’esercizio precedente pari a euro 200,4 milioni.

Il gruppo registra una straordinaria generazione di cassa, con l’underlying Free Cash Flow - calcolato sul perimetro pre-acquisizioni – pari ad euro 160,4 milioni e una Fcf cash conversion pari al 76%. Il risultato netto consolidato è pari ad euro 383,4 milioni, in crescita del 133,6%%, rispetto all’esercizio precedente. Esclusi gli effetti relativi a business combination, il risultato netto adjusted è pari a euro 63,7 milioni, in netto aumento del 1232% rispetto ad euro 4,8 milioni nel 2024. Pfn consolidata al 31 dicembre 2025 pari ad euro - 83 milioni, in netto miglioramento rispetto al dato registrato al 31 dicembre 2024 di euro -244,6 milioni per effetto della generazione di cassa dall’attività operativa, dal miglioramento del capitale circolante del Gruppo Princes e dall’incremento della liquidità disponibile, pari a euro 1,4 miliardi. Escludendo gli effetti dell’Ifrs 16, la Pfn consolidata al 31 dicembre 2025 è positiva (cassa) ed è pari a euro 319 milioni.

"Il 2025 rappresenta un anno di svolta nella storia di NewPrinces. In un contesto macroeconomico complesso, caratterizzato da volatilità dei costi delle materie prime e da un quadro geopolitico incerto, il Gruppo ha dimostrato una resilienza e una capacità esecutiva distintive, registrando risultati record su tutti i principali indicatori finanziari", ha commentato il presidente Angelo Mastrolia. "Il percorso intrapreso nel 2025 segna solo l’inizio di una nuova fase di sviluppo per NewPrinces. Siamo pronti a costruire su queste fondamenta per continuare a generare valore sostenibile nel lungo periodo”.