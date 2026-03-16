Industry Chain Circle: presenti oltre 130 insegne della ristorazione organizzata

Si è conclusa venerdì agli East End Studios di Milano la prima edizione di Industry Chain Circle, evento organizzato con successo da Edifis e Rexim e che per due giorni ha riunito industria Food & Beverage, tecnologia e catene della ristorazione in uno dei momenti di confronto più intensi della filiera foodservice.

I numeri raccontano bene la portata dell’iniziativa: oltre 130 insegne della ristorazione organizzata rappresentate, 35 aziende sponsor dell’industria Food & Beverage e della tecnologia e una media di circa 400 presenze giornaliere tra manager, imprenditori e operatori del settore. Il programma delle plenarie ha coinvolto 18 relatori in 7 momenti di confronto, tra keynote, interviste e panel dedicati ai temi strategici della ristorazione organizzata, fra gli altri l'economista Carlo Cottarelli, il ceo del gruppo Cremonini, Vincenzo Cremonini, e Oscar Vela, ceo di Area Worldwide.

Accanto ai contenuti, Industry Chain Circle ha confermato la propria vocazione operativa con 20 pitch delle aziende dell’industria Food & Beverage e della tecnologia, 11 pitch presentati dalle catene della ristorazione e numerosi incontri di matchmaking che hanno animato l’area Expo e il Tech Village.

La prima giornata si è conclusa con la Cena di Gala a Palazzo Parigi, che ha riunito 280 invitati tra rappresentanti dell’industria, operatori della ristorazione e protagonisti della filiera. Durante la serata si è svolta anche la cerimonia degli Icc Awards 2026, con 29 candidature in gara dedicate ai nuovi prodotti presentati nelle aree Expo e Tech Village e la partecipazione di oltre 1300 professionisti del settore alla votazione.

I riconoscimenti sono andati a San Benedetto – Best New Product Expo Icc 2026 per la linea San Benedetto Tower; e a Lainox – Best New Product Tech Village Icc 2026 per il forno Oracle XS. Sono state inoltre assegnate due menzioni speciali a Sammontana Italia e Campari Group.

Due giorni di contenuti, incontri e relazioni che hanno confermato Industry Chain Circle come uno spazio concreto di dialogo tra industria e ristorazione organizzata. L’appuntamento è ora per la prossima edizione nel 2027.