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CLARA MOSCHINI

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Industry Chain Circle: presenti oltre 130 insegne della ristorazione organizzata

35 aziende sponsor del Food & Beverage e della tecnologia e circa 400 presenze giornaliere/Gallery

Si è conclusa venerdì agli East End Studios di Milano la prima edizione di Industry Chain Circle, evento organizzato con successo da Edifis e Rexim e che per due giorni ha riunito industria Food & Beverage, tecnologia e catene della ristorazione in uno dei momenti di confronto più intensi della filiera foodservice.

I numeri raccontano bene la portata dell’iniziativa: oltre 130 insegne della ristorazione organizzata rappresentate, 35 aziende sponsor dell’industria Food & Beverage e della tecnologia e una media di circa 400 presenze giornaliere tra manager, imprenditori e operatori del settore. Il programma delle plenarie ha coinvolto 18 relatori in 7 momenti di confronto, tra keynote, interviste e panel dedicati ai temi strategici della ristorazione organizzata, fra gli altri l'economista Carlo Cottarelli, il ceo del gruppo Cremonini, Vincenzo Cremonini, e Oscar Vela, ceo di Area Worldwide.

Accanto ai contenuti, Industry Chain Circle ha confermato la propria vocazione operativa con 20 pitch delle aziende dell’industria Food & Beverage e della tecnologia, 11 pitch presentati dalle catene della ristorazione e numerosi incontri di matchmaking che hanno animato l’area Expo e il Tech Village.

La prima giornata si è conclusa con la Cena di Gala a Palazzo Parigi, che ha riunito 280 invitati tra rappresentanti dell’industria, operatori della ristorazione e protagonisti della filiera. Durante la serata si è svolta anche la cerimonia degli Icc Awards 2026, con 29 candidature in gara dedicate ai nuovi prodotti presentati nelle aree Expo e Tech Village e la partecipazione di oltre 1300 professionisti del settore alla votazione.

I riconoscimenti sono andati a San Benedetto – Best New Product Expo Icc 2026 per la linea San Benedetto Tower; e a Lainox – Best New Product Tech Village Icc 2026 per il forno Oracle XS. Sono state inoltre assegnate due menzioni speciali a Sammontana Italia e Campari Group.

Due giorni di contenuti, incontri e relazioni che hanno confermato Industry Chain Circle come uno spazio concreto di dialogo tra industria e ristorazione organizzata. L’appuntamento è ora per la prossima edizione nel 2027.

Photo gallery Industry Chain Circle 2026 Industry Chain Circle 2026 Industry Chain Circle 2026 Industry Chain Circle 2026 Industry Chain Circle. Intervento di Vincenzo Cremonini. A dx, Andrea Aiello ceo di Edfis
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