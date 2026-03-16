JD.com fa concorrenza ad Amazon in Europa

Oggi il mercato e-commerce del Regno Unito "si prepara a una rivoluzione". Niente di politico, sia chiaro anche se è un gigante cinese, questa volta dell'e-commerce come JD.com, a comunicre ufficialmente urbi et orbi il lancio da oggi 16 marzo del suo marketplace online Joybuy che è sbarcato nel Regno Unito. Il lancio è avvenuto anche in Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo.

Il sito web e l'app di Joybuy venderanno oltre 100.000 prodotti tra tecnologia, elettrodomestici, prodotti di bellezza, articoli per la casa e alimentari. Tra i marchi saranno presenti Apple, Samsung, Sony e Philips ma la piattaforma includerà anche negozi monomarca dedicati, tra cui L'Oréal, Braun, l'italiana De' Longhi, Brita e Bodum. La stessa JD.com ha dichiarato che i prezzi saranno "competitivi".

Inoltre, sottolinea la nota ufficiale, "Joybuy beneficia di relazioni globali con marchi, partner e fornitori leader per offrire ai consumatori promozioni e prodotti esclusivi e di grande valore: dalla tecnologia di consumo agli elettrodomestici, dalla bellezza ai generi alimentari, dagli articoli per la casa agli articoli essenziali per i bambini, tutto in un unico posto".

Con la nuova piattaforma JD.com punta a internazionalizzare la propria attività: un percorso già iniziato l'anno scorso quando, ad agosto 2025, ha annunciato l'acquisizione petr 2,2 miliardi di euro di Ceconomy, azienda leader in Europa nel settore dell'elettronica di consumo, società madre della tedesca Media Markt e di Saturn, guidata dalla famiglia Kellerhals, colosso che in Italia controlla Mediaworld (leggi notizia EFA News).

La società cinese non ha rivelato l'entità finanziaria dell'operazione che comprende 60 magazzini e depositi in tutta Europa e un proprio servizio di consegna dell'ultimo miglio. Non a caso, punto di forza della nuova "creatura" sarà la consegna rapida ai clienti nelle principali città, almeno stando a quanto dichiarato da Matthew Nobbs, amministratore delegato di Joybuy UK: gli ordini effettuati col servizio Double 11, cioè confermati entro le ore 11 arriveranno in giornata e quelli effettuati entro le 23 avranno consegna il giorno successivo.

Secondo la società, "sono coperte dalla consegna in giornata fin dal lancio" oltre 17 milioni di persone (4,5 milioni di famiglie) nell'area metropolitana di Londra, Birmingham, Leicester, Nottingham, Oxford e Cambridge e verrà estesa ad altre città nei prossimi mesi. La consegna è gratuita per ordini superiori a 29 euro o 29 sterline (33,5 euro). Joybuy punta anche a "fare le scarpe" ad Amazon Prime con il suo abbonamento "JoyPlus" per consegne gratuite illimitate a un prezzo di lancio di 3,99 euro o 3,99 sterline al mese.

Le pagine prodotto su Joybuy, aggiunge la nota, "sono progettate per essere interattive, con funzionalità come la visualizzazione 3D dei prodotti su articoli selezionati, come la videocamera per vlogging DJI, o il feedback aptico sul telefono per simulare la vibrazione di un rasoio elettrico Braun durante la navigazione nella pagina del prodotto".

Un portavoce di Joybuy nel Regno Unito ha dichiarato: “è tempo di un modo migliore e più piacevole di fare acquisti online. Il Regno Unito e l'Europa vantano alcuni dei consumatori più esperti al mondo e noi mettiamo a disposizione la nostra esperienza pluridecennale nel settore della vendita al dettaglio e della logistica per cambiare in meglio il modo in cui le persone fanno acquisti online. Controllando l'intero processo, dal magazzino alla porta di casa, stiamo rendendo la consegna in giornata il nuovo standard".

"Il nostro investimento nel Regno Unito e in tutta Europa - aggiunge il portavoce di Joybuy - è focalizzato a garantire che, quando un cliente clicca su 'acquista', sappia che il prodotto verrà consegnato a domicilio con la qualità, la velocità e l'affidabilità che merita. I consumatori britannici hanno a lungo dovuto accontentarsi di un compromesso tra prezzo e velocità, spesso pagando un sovrapprezzo per ricevere i loro ordini più rapidamente. Noi siamo qui per cambiare le cose. Con Joybuy, la consegna in giornata non è un lusso, ma il nostro standard per milioni di famiglie.”

Il lancio, sottolinea il comunicato ufficiale, "arriva in un momento in cui i consumatori danno sempre più priorità ad affidabilità, comodità e velocità quando fanno acquisti online. I dati di Joybuy mostrano una forte domanda di consegne rapide, con la stragrande maggioranza dei clienti idonei che sceglie la consegna in giornata laddove disponibile".

In quest'ottica, l'iniziativa JD.Com, terzo fornitore di e-commerce cinese dopo Alibaba e Temu Pinduoduo, mette pressione al rivale Amazon che, a sua volta, è tallonato da vicino da siti e-commerce come Shein e Temu

Il successo di Joybuy, sostengono gli analisti, dipenderà molto dalla sua capacità di offrire un assortimento di prodotti differenziato a prezzi interessanti con un servizio di consegna efficiente. Se propongono qualcosa di nuovo, diverso e migliore, sostengono gli esperti, Amazon potrebbe avere di che preoccuparsi.