Unicredit punta sul turismo in Sicilia

Un comparto che rappresenta il 4,2% dell’economia siciliana e il 4,8% della filiera turistica a livello nazionale, grazie al coinvolgimento di molti settori: dai trasporti allo shopping, fino all’industria alimentare e all’offerta culturale, naturalistica e ricreativa. Sono alcuni dei dati contenuti nello studio di Prometeia sul turismo in Sicilia, presentato oggi a Palermo durante il Forum delle Econo...