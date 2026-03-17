Il sogno di Gioele diventa... un Maxibon

Ha disegnato il suo Maxibon ideale, ha messo il progetto in una busta e lo ha spedito per posta. Poco dopo, l'azienda lo ha contattato per invitarlo a crearne uno tutto suo. Un’esperienza unica che ricorderà per sempre il piccolo Gioele Provenzano, 9 anni, ospite d'onore dello stabilimento di Ferentino, in provincia di Frosinone, che produce i gelati Maxibon. Qui, la scorsa settimana, la sua passione è stata premiata: tra camici bianchi e materiali dedicati, il piccolo/grande consumatore ha scoperto dove nasce la magia di Maxibon, e infine ha collaborato con il reparto R&D per creare il suo Maxibon personalizzato, trasformando un sogno in un'esperienza unica e reale.

Tutto è iniziato qualche settimana fa, quando alla sede dell'azienda è arrivata una busta da Torino. All'interno, il progetto colorato e dettagliatissimo di un nuovo Maxibon. Non un semplice disegno, ma un vero e proprio concept creativo e goloso studiato nei minimi dettagli, ideato per unire ingredienti, sapori e consistenze in un mix unico ed originale, caratteristica che contraddistingue l’offerta Maxibon.Insieme al disegno, una toccante lettera del papà del bambino: un invito sincero a proteggere la fantasia e a non smettere mai di credere che i sogni possano diventare realtà.

Di fronte a tanta passione, il team di Maxibon ha deciso di premiare l'entusiasmo del piccolo fan. La scorsa settimana, Gioele e la sua famiglia sono stati accolti nello stabilimento produttivo Froneri di Ferentino. Guidato dai tecnici tra materie prime e linee di assemblaggio, Gioele ha avuto la possibilità di creare con le proprie mani un Maxibon su misura per lui, scegliendo tra combinazioni di ingredienti unici: il risultato è stato un momento davvero indimenticabile.

“Froneri ci ha fatto sentire come far parte di una grande famiglia: spontanea e autentica proprio come i suoi prodotti - hanno commentato Davide Provenzano e Marianna Zotta, genitori di Gioele - Questa esperienza è stata profondamente emozionante e ci ha permesso di toccare con mano l’amore sincero che Froneri mette nei suoi prodotti, oltre alla qualità che li contraddistingue, che ci ricorda l’amore che i genitori nutrono per i loro figli”.

“Avere l’opportunità di far avverare il sogno di un super consumatore di Maxibon (e così giovane!) ci ha riempito di orgoglio - commenta Gea Nunziata Rega, Global Brand Manager di Maxibon - Per noi Froneri e team Maxibon è la conferma che il nostro brand continua a far sognare e a rimanere al fianco di chi lo sceglie.”Si chiude così una Maxi-giornata, che Froneri e Gioele porteranno sempre con sé, prova del Maxi-rapporto che Maxibon instaura in modo autentico con i suoi consumatori.

Froneri, creata nel 2016 come joint venture di Nestlé e R&R, è il secondo produttore mondiale di gelati e il primo produttore di private label al mondo, presente in 25 paesi e con circa 15.000 dipendenti in tutto il mondo.