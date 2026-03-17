Gruppo Stef: obiettivo 5 mld euro fatturato con un anno di anticipo

Il Gruppo Stef ha raggiunto, con un anno di anticipo, l’obiettivo di 5 miliardi di euro di fatturato (compreso l’effetto della crescita esterna), fissato nel suo piano strategico 2022-2026. A comunicarlo è l'azienda erogatrice di servizi di trasporto e di logistica dedicati ai prodotti alimentari a temperatura controllata, al momento della chiusura del bilancio d'esercizio 2025.Il fatturato del grup...