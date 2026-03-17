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Gruppo Stef: obiettivo 5 mld euro fatturato con un anno di anticipo
All'assemblea proporrà pagamento di un dividendo di 2,70 euro per azione
Il Gruppo Stef ha raggiunto, con un anno di anticipo, l’obiettivo di 5 miliardi di euro di fatturato (compreso l’effetto della crescita esterna), fissato nel suo piano strategico 2022-2026. A comunicarlo è l'azienda erogatrice di servizi di trasporto e di logistica dedicati ai prodotti alimentari a temperatura controllata, al momento della chiusura del bilancio d'esercizio 2025.Il fatturato del grup...
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EFA News - European Food Agency
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