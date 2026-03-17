Integratori: sempre più diffusi tra gli italiani

I comportamenti dei nostri connazionali rispetto alla cura del proprio benessere evidenziano una visione olistica, di cui riposo e relax (60%), sana alimentazione (52%) e attività fisica (51%) sono le fondamenta. In questo scenario, gli integratori alimentari assumono un ruolo sempre più centrale nella quotidianità delle persone, inserendosi come supporto complementare a uno stile di vita già attivo: è c...