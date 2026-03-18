Circle sigla incarichi strategici per l’open innovation

Il Centro di Competenza START4.0, azienda hi-tech che ha tra i suoi clienti Bauli, ha affidato a Circle S.p.A. due servizi di consulenza avanzata per l’innovazione di processo finalizzato ad aumentare la competitività aziendale nei settori porti, trasporti e logistica, attraverso l’introduzione strutturata di logiche di open innovation. L’incarico rientra nelle attività finanziate dal Piano Nazional...