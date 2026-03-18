Roadhouse debutta a Cagliari e assume 60 giovani

Chef Express, la società del Gruppo Cremonini specializzata nello sviluppo e gestione di varie insegne di ristorazione, investe in Sardegna con l’apertura di tre nuovi locali a Cagliari. Un Roadhouse Restaurant, primo nel capoluogo sardo, è stato aperto in Viale Marconi 41, importante strada di scorrimento e collegamento della città in una posizione strategica con una vivace zona commerciale.

Gli altri due locali – un altro Roadhouse Restaurant e un Calavera Restaurant – verranno aperti a breve nel nuovo centro commerciale Fass Shopping Center vicino all’aeroporto di Cagliari Elmas: un complesso situato in un’area strategica, realizzato con un grande progetto di recupero e di tutela di archeologia industriale nel sito di una vecchia acciaieria.

“Le prime aperture di Roadhouse a Cagliari rappresentano un grande traguardo”, afferma Nicolas Bigard, amministratore delegato di Chef Express. “Come Chef Express operiamo in Sardegna da molti anni con diversi marchi di ristorazione ma, tra i capoluoghi regionali importanti, Cagliari era l’unico dove ancora mancava Roadhouse. Il brand è già presente con successo a Sassari e, a giudicare dall’attesa e dai primi riscontri, sono certo che riscuoterà anche qui una grande accoglienza di pubblico”.

I nuovi locali di Cagliari complessivamente danno lavoro a circa 60 giovani, tutti neoassunti.