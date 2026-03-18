Eurozona, inflazione in aumento all'1,9%

Il tasso di inflazione annuo nell'area euro è stato dell'1,9% a febbraio 2026, in aumento rispetto all'1,7% di gennaio. Un anno prima, il tasso era del 2,3%. Sempre a febbraio 2026 ma nell'Ue, l'inflazione annua si è attestata al 2,1%, in aumento rispetto al 2% di gennaio. Un anno prima, il tasso era del 2,7%. I dati sono pubblicati oggi da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea.



I tassi annui più bassi sono stati registrati in Danimarca (0,5%), Cipro (0,9%) e Repubblica Ceca (1,0%). I tassi annui più alti sono stati registrati in Romania (8,3%), Slovacchia (4,0%) e Croazia (3,9%).



Per quanto rigurada l'Italia la percentuale dei tassi di inflazione misurati dall'IPCA, l'Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato, a febbrasio 2026 è risultata in rialzo dell'1,5% anno su anno, con un tasso mensile di rialzo dello 0,5%.



Rispetto a gennaio 2026, l'inflazione annua dell'Eurozona è diminuita in undici Stati membri, è rimasta stabile in quattro ed è aumentata in dodici. A febbraio 2026, i servizi (+1,54 punti percentuali), i prodotti alimentari, alcolici e tabacco (+0,48 punti percentuali) e i beni industriali non energetici (+0,17 punti percentuali) hanno contribuito positivamente al tasso di inflazione annua dell'area euro, mentre l'energia (-0,30 punti percentuali) ha contribuito negativamente.





L'Ue ricorda che a partire dal 4 febbraio 2026, "sono entrate in vigore diverse modifiche metodologiche nell'IPCA. L'indice è compilato secondo la nuova Classificazione europea dei consumi individuali per finalità, versione 2, allineata alla classificazione COICOP 2018 delle Nazioni Unite. I giochi d'azzardo sono inclusi nell'IPCA come parte dei servizi ricreativi, nella sezione Ricreazione, sport e cultura. Anche il periodo di riferimento dell'indice è stato aggiornato al 2025=100".