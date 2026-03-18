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Hershey si riorganizza "tutto in uno"
Nasce nuova divisione che riunisce i portafogli dei marchi dolci, salati e proteine
The Hershey Company, uno dei colossi Usa del settore docliario, ha annunciato il lancio di un "modello operativo commerciale unificato" negli Stati Uniti. L'azienda, in parole povere, ha deciso di riunire i portafogli di marchi Dolci, Salati e Proteine sotto il nome di ONE Hershey. L'integrazione, spiega il comunicato ufficiale della società, "è pensata per creare connessioni più profonde con i c...
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EFA News - European Food Agency
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