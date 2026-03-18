Cdp, incontro annuale per lo sviluppo sostenibile dei territori

Individuare nuove forme di partnership per realizzare investimenti strategici per i territori e dare slancio al tessuto imprenditoriale locale. Questi gli obiettivi al centro di “Oggi, per l’Italia del futuro: quarto incontro annuale per lo sviluppo sostenibile delle Regioni”, la nuova edizione dell’appuntamento organizzato da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) insieme alla Conferenza delle Regioni e delle...