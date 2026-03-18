Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
La crisi idrica costa cara all'Italia
Libro Bianco dell'Acqua: clima e infrastrutture obsolete costano il doppio della media europea
Il cambiamento climatico sta ridisegnando la disponibilità idrica globale. L'Italia è il Paese più idrovoro d'Europa e si trova di fronte a un paradosso: abbondanza di risorse e competenze tecnologiche, ma consumi intensivi, infrastrutture da rinnovare e una tariffa tra le più basse dell'UE che frena gli investimenti necessari. È questa la prima evidenza che arriva dal Libro Bianco 2026 della C...
fc - 58443
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency