La crisi idrica costa cara all'Italia

﻿﻿﻿﻿Il cambiamento climatico sta ridisegnando la disponibilità idrica globale. L'Italia è il Paese più idrovoro d'Europa e si trova di fronte a un paradosso: abbondanza di risorse e competenze tecnologiche, ma consumi intensivi, infrastrutture da rinnovare e una tariffa tra le più basse dell'UE che frena gli investimenti necessari. È questa la prima evidenza che arriva dal Libro Bianco 2026 della C...