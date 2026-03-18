Res, acquisito impianto di materie plastiche biodegradabili

Res, Recupero etico sostenibile, società che opera da oltre 30 anni nel settore della circular economy e della sostenibilità ambientale, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha acquisito un impianto per la produzione di prodotti chimici organici (materie plastiche biobased e biodegradabili) situato a Termoli (CB).L'operazione, conclusa con un corrispettivo fisso di 2,7 milioni d...