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Res, acquisito impianto di materie plastiche biodegradabili
2,7 milioni per il ramo d’azienda di Petalo Due: produce Pla da agricoltura e biomasse
Res, Recupero etico sostenibile, società che opera da oltre 30 anni nel settore della circular economy e della sostenibilità ambientale, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha acquisito un impianto per la produzione di prodotti chimici organici (materie plastiche biobased e biodegradabili) situato a Termoli (CB).L'operazione, conclusa con un corrispettivo fisso di 2,7 milioni d...
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EFA News - European Food Agency
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