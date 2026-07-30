Res produrrà materie plastiche biodegradabili

Res, Recupero etico sostenibile, società molisana che opera nel settore della circular economy e della sostenibilità ambientale, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha comunicato oggi di aver acquistato il complesso immobiliare sito a Termoli (CB) ospitante un impianto per la produzione di materie plastiche biobased e biodegradabili PLA. L’immobile consiste in un capannone industriale di circ...