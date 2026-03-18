Ferrero cresce in Brasile

Il Gruppo Ferrero ha annunciato di aver firmato un accordo per l'acquisizione di Bold Snacks, azienda brasiliana leader nel segmento degli snack proteici premium. Fondata nel 2018, Bold Snacks ha registrato una forte crescita sin dalla sua nascita, trainata dalla sua strategia digitale e da un portafoglio innovativo di barrette proteiche, avendo recentemente ampliato le proprie attività nel segmento delle proteine in polvere a base di siero di latte.

Non è stata resa nota l'entità finanziaria dell'operazione il cui perfezionamento è previsto nei prossimi mesi, subordinatamente al verificarsi delle consuete condizioni di chiusura.

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Bold Snacks nel Gruppo Ferrero, segnando il nostro primo ingresso nel segmento degli snack salutari in Sud America - ha dichiarato Daniel Martinez Carretero, direttore finanziario del Gruppo Ferrero - Si tratta di un marchio distintivo con una forte presenza sul mercato brasiliano. Questa operazione rafforza la nostra presenza nel settore, promuovendo al contempo l'evoluzione del nostro portafoglio in mercati strategici.”

Nell'ambito di questa operazione, Ferrero acquisirà la sede e lo stabilimento di Bold Snacks a Divinópolis, nello Stato di Minas Gerais, con la previsione che circa 300 dipendenti entreranno a far parte di Ferrero Brasile.

“Entrare a far parte del Gruppo Ferrero rappresenta un'incredibile opportunità per la nostra azienda e per i nostri dipendenti - ha dichiarato Gabriel Ferreira, fondatore e ceo di Bold Snacks - Essere riconosciuti da un'azienda alimentare globale con una solida esperienza nella creazione e nello sviluppo di marchi iconici rappresenta un'opportunità unica per accelerare la nostra crescita e portare Bold Snacks a un numero ancora maggiore di consumatori.”

L'acquisizione prevista aggiunge Bold Snacks al crescente portafoglio di marchi salutari del Gruppo Ferrero, che già comprende marchi come Eat Natural (leggi notizia EFA News) e FULFIL (legghi notizia EFA News) in Europa e Power Crunch (leggi notizia EFA News) in Nord America.

In Brasile, Ferrero e la sua affiliata Dori Alimentos, appartenente al Gruppo Ferrara, impiegano attualmente circa 4.500 persone, distribuite in cinque stabilimenti e tre uffici.