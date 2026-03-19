Melody, il gelato che fa cantare

Il 24 marzo si celebra in tutta Europa la Giornata Europea del Gelato Artigianale, l’unica giornata che il Parlamento Europeo abbia dedicato a un alimento. Arrivata alla sua 14a edizione, la Giornata ogni anno coinvolge migliaia di gelaterie, maestri gelatieri e appassionati per promuovere la cultura del gelato artigianale, il sapere artigiano e l’eccellenza gastronomica europea.

La nuova edizione del Gelato Day contribuisce inoltre alla valorizzazione della cucina italiana e delle sue tradizioni alimentari, riconosciute dall’Unesco come patrimonio culturale immateriale. Per l’edizione 2026 il Gelato Day si ispira al tema “Il Gelato che fa cantare l’Europa”, creando un ponte simbolico tra gastronomia e musica in omaggio all’Eurovision Song Contest, che si svolgerà a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026.

Un incontro tra due linguaggi universali, gusto e musica, in un racconto corale di creatività e identità europee. Protagonista della giornata sarà il Gusto dell’Anno 2026 “Melody”, un’armoniosa composizione di sapori che richiama l’idea di una partitura musicale: una base cremosa e avvolgente, completata da una variegatura di pistacchio, granella di pistacchio e una delicata salsa all’arancia, che aggiunge una nota agrumata e luminosa al gusto.

La sua ricetta ufficiale è firmata dal maestro gelatiere Juanma Guerrero della gelateria “Sicilia Gelati” di Torre del Mar (Malaga), che ha vinto il concorso indetto da Artglace durante l’ultima edizione di SIGEP World – The World Expo for Foodservice Excellence. Il gusto “Melody” sarà proposto nelle gelaterie aderenti al Gelato Day sia nella versione originale, secondo la ricetta ufficiale, sia reinterpretato dai maestri gelatieri con ingredienti e ispirazioni del proprio territorio.

In tutta Europa il Gelato Day sarà accompagnato da un ricco calendario di iniziative che coinvolgeranno gelaterie, maestri gelatieri e appassionati. Gli appuntamenti prenderanno il via sabato 21 e domenica 22 marzo: il gelato artigianale sarà tra i protagonisti di Agrimont 2026, la fiera nazionale dell’agricoltura di montagna in programma a Longarone (BL).

Domenica, nell’Area Incontri del Padiglione C, spazio a degustazioni e momenti di approfondimento dedicati al Gelato Day. Si prosegue lunedì 23 marzo a Roma, dove il Criollo - Il Bistrot del Gelato ospiterà “Insieme per un Gelato”, un evento che riunirà venti maestri gelatieri italiani e internazionali per una giornata di degustazioni, showcooking, incontri e attività dedicate anche ai più piccoli, con una finalità solidale a sostegno dell’ODV “Il Cuore Grande di Flavio”.

Martedì 24 marzo, giorno ufficiale della Giornata Europea del Gelato Artigianale, numerose gelaterie in tutta Europa proporranno degustazioni, eventi e reinterpretazioni creative del Gusto dell’Anno, contribuendo a trasformare il Gelato Day in una grande festa diffusa dedicata al gelato artigianale.

Menzione speciale per le celebrazioni presso il Masaf, il ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dove i gelatieri offriranno il gusto dell’anno all’interno del ministero, e per Vienna, dove, alla Gelateria Ponto, il pubblico potrà scoprire un pop-up museum dedicato alla storia del gelato in Austria, assistere a dimostrazioni e degustazioni, partecipare a momenti di approfondimento sul rapporto tra gelato e benessere e prendere parte a laboratori e attività pensate per famiglie e bambini.

Le iniziative dedicate all’alimento più amato in tutto il mondo proseguiranno poi anche nei mesi successivi: ConGelato supporterà il Gelato Day durante la nuova edizione della Milano Gelato Week (in programma dal 14 al 19 aprile 2026) e a Vienna, dal 14 al 25 maggio 2026, in occasione dello Stefflkirtag, la festa dedicata alla Cattedrale di Santo Stefano, che si svolge a Stephansplatz, il gelato artigianale sarà protagonista tra gli stand gastronomici e gli appuntamenti dedicati al pubblico, portando lo spirito del Gelato Day nel cuore della città durante le settimane dell’Eurovision Song Contest.

"Con l’edizione 2026, ispirata all’Eurovision, vogliamo raccontare un’Europa che si riconosce nei valori di condivisione, diversità e dialogo - commenta Domenico Belmonte, presidente di Artglace - Il conto alla rovescia verso il Gelato Day 2026 è ufficialmente iniziato. La Giornata Europea del Gelato Artigianale, unica giornata dedicata dal Parlamento Europeo a un alimento, rappresenta oggi uno straordinario simbolo della tradizione artigianale, della qualità delle materie prime e della cultura gastronomica condivisa tra i popoli europei. È un’occasione per valorizzare il lavoro dei gelatieri artigiani e promuovere un prodotto che unisce storia, innovazione e identità territoriale. Siamo particolarmente felici di annunciare che anche l’Ungheria si è recentemente unita alla nostra Confederazione, rafforzando ulteriormente il progetto europeo di Artglace".

"La famiglia del gelato artigianale - prosegue Belmonte - continua a crescere, portando avanti con entusiasmo attività di promozione, collaborazione e scambio culturale tra i Paesi. Il nostro impegno è quello di continuare ad espandere questa rete europea, coinvolgendo sempre più nazioni affinché il Gelato Day diventi una festa condivisa in tutta Europa. Invitiamo quindi anche gli altri Paesi a unirsi a noi per celebrare insieme l’arte del gelato artigianale, simbolo di qualità, creatività e amicizia tra i popoli".