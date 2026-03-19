Sogemi, il nuovo piano spinge sull'acceleratore

Sogemi ha presentato presso la sede del Mercato Alimentare il Budget 2026 e il Piano pluriennale ripercorrendo le tappe del progetto di sviluppo Foody 2025. “Ci prepariamo a raccogliere i frutti di una scalata che ci ha visti impegnati negli ultimi sei anni e che porteremo a termine con soli sei mesi di ritardo rispetto al cronoprogramma stabilito - ha detto il presidente di Sogemi, Cesare Ferrero."Oggi -...