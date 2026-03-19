Genova si lecca i baffi con i Pànera days

Da venerdì 20 a domenica 22 marzo in piazza De Ferrari, nel pieno centro di Genova, tornano i Pànera Days, l’evento che consacra il semifreddo genovese per eccellenza. Organizzato dall’Associazione gelatieri artigianali genovesi (Agag) la manifestazione è giunta alla quarta edizione. Quest'anno saranno tre i giorni dedicati a degustazioni e momenti di valorizzazione di questo prodotto della tradizione, con il coinvolgimento degli operatori e del pubblico.

Secondo la tradizione, la pànera, le cui origini risalgono all’Ottocento, sarebbe nata per errore: un garzone di bottega, infatti, inciampando avrebbe rovesciato del caffè in una coppa di panna montata, creando accidentalmente la “panna neigra” (panna nera) destinata a riscuotere tanto successo, e rilanciata negli ultimi anni proprio grazie ai Panera Days e agli esercizi insigniti da Confesercenti Liguria del marchio Punto Panera, presso cui assaggiare, tutto l’anno, il celebre semifreddo nella sua preparazione originale e autentica. Gli esercizi commerciali sono:

la storica Cremeria Buonafede Via Luccoli 12r – Via degli Orefici 59r Genova

Gelateria Balbi via Balbi 165r Genova

Gelateria Bixio Via Nino Bixio 5B/5Cr Genova (zona Carignano)

Gelateria Chicco Via Oberdan 120r a Genova-Nervi

Gelateria Paciuga Via di Santa Zita 38r Genova

Vaniglia Gelateria Artigianale Via XX Settembre, 70r Genova

Ostaia de Baracche Via delle Baracche 2, Genova

Anche quest’anno i Panera Days, per la cui realizzazione si ringrazia per la collaborazione la Camera di Commercio, si inseriscono all’interno del tradizionale Mercatino di Pasqua allestito da Terliguria Confesercenti, che nel 2026 si sposta a sua volta da piazza Matteotti a piazza De Ferrari, inaugurando proprio venerdì 20 marzo per proseguire fino al 6 aprile, Lunedì dell’Angelo, con tante idee regalo e prodotti tipici in arrivo da tutta Italia.