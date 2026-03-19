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Vino: vendite ancora in calo nella Gdo
Rosso fermo la varietà più acquistata. Tra gli spumanti prevale il bianco frizzante
Sono 737 milioni i litri di vino e spumante venduti nel 2025 nella Grande Distribuzione Italiana, 20 in meno rispetto al 2024. La Gdo si conferma il canale commerciale privilegiato per il settore e permette di comprendere le propensioni di acquisto degli italiani in fatto di vini. Le anticipazioni dello studio realizzato ad hoc dall’Istituto di Ricerca Circana ci permette di avere una prima idea d...
lml - 58469
EFA News - European Food Agency
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