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Finint Inv. sostiene la crescita di Ingino
Azienda irpina emette bond da 5 mln euro per rafforzamento struttura produttiva
Finint Investments, attraverso il fondo Pmi Italia III, ha interamente sottoscritto un bond da 5 milioni di euro emesso da Ingino S.p.A., storica azienda di Atripalda (AV) attiva nel settore ortofrutticolo. Le risorse raccolte attraverso l’emissione obbligazionaria serviranno a sostenere i piani di sviluppo dell’azienda, con particolare focus sul potenziamento degli impianti produttivi e sul rafforzamento del...
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EFA News - European Food Agency
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