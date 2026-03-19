Lidl, Cannavacciuolo testimonial della linea Italiamo

Lidl Italia, catena di supermercati leader nella grande distribuzione con 800 punti vendita sul territorio nazionale, annuncia l’avvio di una prestigiosa collaborazione con uno dei protagonisti più amati nello scenario della cucina d’autore: Antonino Cannavacciuolo. Il celebre Chef stellato sarà il testimonial della linea di punta dell'insegna: Italiamo, il brand che celebra le eccellenze locali Made in Italy, e della selezione di frutta e verdura IGP e DOP.

Il connubio perfetto tra italianità, qualità e convenienzaNel 2015 il lancio di Italiamo si era rivelato un successo europeo, oggi Lidl Italia evolve ulteriormente il proprio posizionamento affermandosi come un punto di riferimento per l'eccellenza gastronomica quotidiana accessibile.

Lo Chef, simbolo di autenticità e di maestria culinaria, guiderà i consumatori alla scoperta di prodotti simbolo come i Rigatoni di Gragnano IGP trafilati al bronzo, l’Olio DOP Terra di Bari e i Cantuccini Toscani IGP, e si affiancherà al meglio del patrimonio ortofrutticolo italiano, mettendo in risalto la freschezza e la stagionalità delle eccellenze certificate IGP e DOP.

Una qualità che non si ferma ai confini nazionali: il valore che Cannavacciuolo certifica oggi per il mercato interno è il medesimo che Lidl Italia esporta con orgoglio attraverso la propria rete globale, rendendo le eccellenze del Made in Italy disponibili negli oltre 30 Paesi in cui il Brand è presente.

“Inizio questa nuova collaborazione - spiega Cannavacciuolo - perché ho scoperto io per primo il valore dei prodotti Italiamo e della frutta e verdura IGP e DOP che Lidl veicola attraverso una selezione attenta di alimenti di primissima qualità. È un progetto che sento vicino perché racconta l’Italia attraverso i suoi sapori autentici e il valore delle materie prime. La cucina italiana nasce dal rispetto della tradizione, dei territori e dei produttori. Con Italiamo questo patrimonio diventa accessibile a tutti, grazie a una serie di prodotti che valorizzano ingredienti italiani e molte eccellenze certificate DOP e IGP. Apprezzo anche l’attenzione crescente verso un’alimentazione più consapevole: la presenza di proposte vegetali e di verdure biologiche dimostra una visione moderna e sostenibile del cibo”.

Aggiunge Gianfranco Marc Brunetti Chief Customer Officer Lidl Italia: la collaborazione con lo Chef Cannavacciuolo è un'iniziativa straordinaria che si pone a conferma del nostro percorso di valorizzazione del Made in Italy e in piena coerenza con la nostra mission di rendere la qualità accessibile trasformando le specialità di Italiamo e le eccellenze del reparto ortofrutticolo IGP e DOP in una consuetudine per ogni tavola. Abbiamo scelto un volto così amato e autorevole perché incarna perfettamente quel binomio tra autenticità e rigore qualitativo che definisce anche il nostro DNA. Questo progetto è il coronamento di un profondo e duraturo legame con il territorio: un impegno che ci ha permesso di agire come trampolino di lancio per tantissime realtà del comparto agroalimentare italiano, oggi apprezzate dai clienti Lidl di tutto il mondo”.

La campagna

Il debutto televisivo della collaborazione è fissato per domenica 12 aprile, data in cui andrà in onda il primo dei due soggetti da 30 secondi, quello dedicato alla linea Italiamo. A giugno la narrazione proseguirà con il secondo spot incentrato sull’offerta frutta e verdura, avviando una rotazione costante che accompagnerà i consumatori per tutta l’estate fino al mese di ottobre. Sviluppato dall'agenzia creativa Caffeina, in sinergia con il team di Lidl Italia, e prodotto da TapelessFilm, il concept mette in scena un Antonino Cannavacciuolo in una veste molto vicina al suo reale approccio professionale.

Il racconto segue, infatti, lo Chef mentre verifica con estrema attenzione la qualità dei prodotti mettendo in chiaro la sua ferma volontà di volerli testare personalmente prima di consigliarli al pubblico. L'operazione è sostenuta da un piano media multicanale che garantisce una copertura capillare su tutto il territorio nazionale.

La strategia integra una presenza preponderante di televisione tradizionale con un investimento significativo sui servizi di streaming video e sulle principali emittenti radiofoniche. Il racconto prosegue, poi, nell'ecosistema digitale attraverso formati video brevi e ricette pensate per i social, coinvolgendo, infine, i consumatori direttamente nei punti vendita tramite la radio in store e i canali digitali di Lidl Italia.