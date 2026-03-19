Cdp, 2,3 miliardi per pmi e cooperazione

Il consiglio di amministrazione di Cdp, Cassa depositi e prestiti, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’amministratore delegato e direttore generale, Dario Scannapieco, ha deliberato operazioni per un valore complessivo di circa 2,3 miliardi di euro a favore di imprese italiane, infrastrutture strategiche e cooperazione internazionale.In linea con gli obiettivi definiti dal Piano S...