Sostenibilità alimentare: aziende milanesi promosse

Nel corso del convegno del 19 marzo Unione Italiana Food, Fai, Flai, Uila e GI-Group hanno presentato i risultati di una ricerca che ha indagato la “Responsabilità sociale delle aziende alimentari nel territorio milanese, il contributo personale del lavoratore e il ruolo della contrattazione”. Milano si presenta oggi come un territorio sempre più caratterizzato dalla significativa presenza delle sedi d...