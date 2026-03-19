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Sostenibilità alimentare: aziende milanesi promosse
Sei lavoratori su dieci disposti a contribuire fuori dall'orario di lavoro
Nel corso del convegno del 19 marzo Unione Italiana Food, Fai, Flai, Uila e GI-Group hanno presentato i risultati di una ricerca che ha indagato la “Responsabilità sociale delle aziende alimentari nel territorio milanese, il contributo personale del lavoratore e il ruolo della contrattazione”. Milano si presenta oggi come un territorio sempre più caratterizzato dalla significativa presenza delle sedi d...
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EFA News - European Food Agency
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