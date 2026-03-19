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CLARA MOSCHINI

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La Sardegna si attiva contro la Blue Tongue

Firmato decreto per le misure di prevenzione e profilassi

È stato firmato in serata presso la Regione Sardegna il decreto interassessoriale che definisce le misure di prevenzione e profilassi contro la Bluetongue (febbre catarrale degli ovini) per l’anno 2026, con l’obiettivo di proteggere il patrimonio zootecnico isolano e contenere la diffusione della malattia. Il provvedimento, adottato dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale, di...

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