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La Sardegna si attiva contro la Blue Tongue
Firmato decreto per le misure di prevenzione e profilassi
È stato firmato in serata presso la Regione Sardegna il decreto interassessoriale che definisce le misure di prevenzione e profilassi contro la Bluetongue (febbre catarrale degli ovini) per l’anno 2026, con l’obiettivo di proteggere il patrimonio zootecnico isolano e contenere la diffusione della malattia. Il provvedimento, adottato dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale, di...
lml - 58493
EFA News - European Food Agency
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