La Sardegna si attiva contro la Blue Tongue

È stato firmato in serata presso la Regione Sardegna il decreto interassessoriale che definisce le misure di prevenzione e profilassi contro la Bluetongue (febbre catarrale degli ovini) per l’anno 2026, con l’obiettivo di proteggere il patrimonio zootecnico isolano e contenere la diffusione della malattia. Il provvedimento, adottato dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale, di...