Area euro, 1,9 miliardi il disavanzo commerciale

Le prime stime del saldo della bilancia commerciale dell'area euro pubblicate da Eurostat hanno evidenziato un disavanzo di 1,9 miliardi di euro negli scambi commerciali di merci con il resto del mondo a gennaio 2026, rispetto a -1,4 miliardi di euro a gennaio 2025.



Le esportazioni di merci dell'area euro verso il resto del mondo a gennaio 2026 sono state pari a 215,3 miliardi di euro, in calo del 7,6% rispetto a gennaio 2025 (232,9 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 217,2 miliardi di euro, in calo del 7,3% rispetto a gennaio 2025 (234,3 miliardi di euro).



Per quanto riguarda le merci, tra i beni primari il settore food and beverage mostra a gennaio 2026 un export extra Ue a 15,7 miliardi di euro, il 7,4% rispetto al gennaio 2024 e un import, sempre verso paesi extra Ue, da 13,5 miliardi, (-9,1%) con una bilancia commerciuale che presenta una variazione percentuale, a gennaio 2026, del 2,2% rispetto al 2,1% del gennaio 2025



Nel gennaio 2026, il saldo dell'area euro è passato da un surplus di 11,2 miliardi di euro registrato nel dicembre 2025 a un deficit complessivo di 1,9 miliardi di euro. Tale variazione è stata principalmente dovuta al settore dei macchinari e veicoli, il cui surplus è crollato da 13,2 miliardi di euro a 1,6 miliardi di euro. Rispetto al gennaio 2025, quando il deficit era di 1,4 miliardi di euro, il deficit dell'area euro è aumentato di 0,5 miliardi di euro.



Questa variazione, commenta Eurostat, " è il risultato di fluttuazioni in diversi settori: il settore chimico e dei prodotti affini ha registrato una diminuzione significativa, con un surplus passato da 24,6 miliardi di euro nel gennaio 2025 a 16,7 miliardi di euro nel gennaio 2026".



Anche il settore dei macchinari e veicoli ha subito una contrazione, con un surplus sceso da 5,6 miliardi di euro nel gennaio 2025 a 1,6 miliardi di euro nel gennaio 2026. Al contrario, il settore energetico ha registrato un notevole miglioramento, con una riduzione del deficit da 26,2 miliardi di euro nel gennaio 2025 a 19,2 miliardi di euro nel gennaio 2026.



Nel 2025, l'area dell'euro ha registrato un surplus di 149,9 miliardi di euro, rispetto ai 159 miliardi di euro del 2024. Le esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo sono aumentate a 2.938,7 miliardi di euro (con un incremento del 2,4% rispetto al 2024), mentre le importazioni sono cresciute a 2.788,8 miliardi di euro (con un incremento del 2,8% rispetto al 2024). Gli scambi intra-area dell'euro sono aumentati a 2.670,2 miliardi di euro nel 2025, con un incremento del 2% rispetto al 2024.



Nel gennaio 2026, la bilancia commerciale dell'UE ha registrato un deficit di 5,9 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo, rispetto al -5,4 miliardi di euro di gennaio 2025. Le esportazioni di merci extra-UE nel gennaio 2026 sono ammontate a 189,2 miliardi di euro, in calo del 10,0% rispetto a gennaio 2025 (210,2 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 195,1 miliardi di euro, in calo del 9,5% rispetto a gennaio 2025 (215,6 miliardi di euro).



Nel gennaio 2026, il saldo dell'UE è passato da un surplus di 12,3 miliardi di euro registrato nel dicembre 2025 a un deficit complessivo di 5,9 miliardi di euro. Tale variazione è stata determinata principalmente dal settore dei macchinari e dei veicoli, il cui surplus è crollato da 16,2 miliardi di euro nel dicembre 2025 a soli 1,7 miliardi di euro nel gennaio 2026. Rispetto al gennaio 2025, il deficit dell'UE è aumentato leggermente di 0,5 miliardi di euro.



Questa variazione, spiega Eurostat, è dovuta alle fluttuazioni registrate in diversi settori. Il settore dei prodotti chimici e affini ha registrato una diminuzione significativa, con un surplus passato da 23,0 miliardi di euro nel gennaio 2025 a 15,4 miliardi di euro nel gennaio 2026. Analogamente, il settore dei macchinari e dei veicoli ha visto una notevole flessione nel corso dell'anno, con un surplus sceso da 8,4 miliardi di euro nel gennaio 2025 a 1,7 miliardi di euro nel gennaio 2026. Al contrario, il settore energetico ha mostrato un miglioramento nel corso dell'anno, riducendo il deficit da -29,3 miliardi di euro nel gennaio 2025 a -21,5 miliardi di euro nel gennaio 2026.



Nel 2025, l'UE ha registrato un surplus di 130 miliardi di euro, rispetto ai 140,2 miliardi di euro del 2024. Le esportazioni di beni extra-UE sono aumentate a 2.644,1 miliardi di euro (con un incremento dell'1,9% rispetto al 2024), mentre le importazioni sono cresciute a 2.514,1 miliardi di euro (con un incremento del 2,4% rispetto al 2024). Gli scambi intra-UE sono aumentati a 4.143,2 miliardi di euro nel 2025, con un incremento del 2,7% rispetto al 2024.



Nel gennaio 2026, rispetto al dicembre 2025, le esportazioni dell'area euro, al netto delle variazioni stagionali, sono diminuite dell'1,9%, mentre le importazioni sono diminuite del 2,8%. Il saldo destagionalizzato si è attestato a 12,1 miliardi di euro, in aumento rispetto a dicembre (10,3 miliardi di euro).



Nel periodo novembre-gennaio 2026, le esportazioni dell'UE verso paesi extra-UE sono diminuite del 2,8%, mentre le importazioni sono diminuite del 3,7%. Il saldo destagionalizzato si è attestato a 10,3 miliardi di euro, in aumento rispetto a dicembre (8,7 miliardi di euro).



Nel periodo novembre-gennaio 2026, le esportazioni dell'area euro verso paesi extra-UE sono diminuite dello 0,7%, mentre le importazioni sono aumentate dello 0,3%. Gli scambi intra-UE sono aumentati dello 0,1%. Nello stesso periodo, le esportazioni dell'UE verso paesi extra-UE sono diminuite dello 0,6%, mentre le importazioni sono aumentate dello 0,4%. Gli scambi intra-UE sono aumentati dello 0,4%.