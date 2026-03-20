McDonald's: previste oltre 60 aperture in Italia nel 2026

Il 20 marzo 1986, in una Roma senza connessioni e smartphone, apriva in Piazza di Spagna il primo McDonald’s d’Italia. In fila, quel giorno, c’erano più di 4000 persone: non solo per un nuovo panino, ma per “assaggiare” un pezzo di quell’immaginario americano che stava facendo sognare l’Italia degli anni Ottanta.

A distanza di 40 anni, McDonald’s ha aperto in Italia oltre 800 ristoranti, con più di 40mila persone che ci lavorano e un importante impatto economico sul territorio. E il viaggio continua: nel 2026 sono previste oltre 60 nuove aperture in tutta Italia con l’obiettivo di superare quota 1000 ristoranti entro il 2029.

Il 2026 sarà dedicato alla celebrazione di questa importante ricorrenza. I festeggiamenti sono iniziati già nel mese di gennaio con il ritorno dei tre panini più iconici e richiesti nei ristoranti d’Italia nei quattro decenni. Il 20 marzo in piazza di Spagna a Roma, nello stesso giorno e allo stesso indirizzo dell’apertura del 1986, è in programma un evento speciale dedicato a tutte le persone che lavorano in McDonald’s, il cuore pulsante dell’azienda.

Poi i festeggiamenti si spostano a Milano, con il debutto di McDonald’s alla Milano Design Week (dal 20 al 26 aprile) con la mostra–evento “Pool. Ti sblocco un ricordo”, aperta al pubblico: un’esperienza immersiva e partecipativa a cura di Nicolas Ballario, che unisce gioco, tecnologia, design e arte per raccontare la storia del brand tra immaginario collettivo e cultura visiva contemporanea. A completare le celebrazioni, nel corso dell’anno arriverà anche “Generazioni McDonald’s” un libro iconico edito da Rizzoli, che ripercorrerà quarant’anni di McDonald’s e d’Italia attraverso voci, immagini e storie.

"In quarant’anni è cambiato il modo di vivere le città, di stare a tavola e trascorrere il tempo libero", racconta Giorgia Favaro, amministratore delegato di McDonald’s Italia. "In questo percorso McDonald’s ha accompagnato il cambiamento, cercando di interpretare e spesso anticipare i nuovi stili di vita, senza perdere di vista ciò che conta davvero: essere un luogo accogliente, accessibile e vicino alle persone. È questo approccio, fondato sull’ascolto e sulla capacità di adattarsi, che ha guidato la nostra crescita e continuerà a orientare le nostre scelte anche in futuro".