Calabria. Blue tongue: aziende indennizzate

Sono 62 le aziende zootecniche che beneficeranno dei finanziamenti del Complemento strategico della Regione Calabria per sopperire alla recrudescenza della febbre catarrale ovina, Blue tongue. Con decreto N°. 4336 del 19/03/2026 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa all’avviso pubblico “Intervento Srd06 – Investimenti per il ripristino del potenziale produttivo zootecnico danneggiato da Blue tongue”, nell’ambito del Programma strategico della Pac 2023/2027 che, su una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro, ammette sostegni per quasi 2 milioni.

Il provvedimento consente di dare seguito alle misure di sostegno a favore delle aziende zootecniche duramente colpite, con gravi ripercussioni sulla produttività delle aziende zootecniche, e consentirà di ricostruire il patrimonio zootecnico di circa 6000 capi.

“Con questo provvedimento", dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, "diamo una risposta concreta agli allevatori calabresi che hanno subito danni rilevanti a causa della diffusione della Blue tongue. Si tratta di un primo passo fondamentale per ristabilire la piena capacità produttiva del comparto zootecnico. Il nostro impegno è di continuare a lavorare per prevenire e gestire le emergenze sanitarie in ambito veterinario, garantendo al tempo stesso il sostegno alle imprese agricole e la sicurezza delle produzioni”.

Le aziende non ammesse potranno presentare eventuali osservazioni e istanze di riesame entro 15 giorni inviando una pec al [email protected].

La graduatoria è pubblicata al link https://www.calabriapsr.it/news/2381-approvazione-graduatoria-provvisoria-avviso-pubblico-intervento-srd06-ripristino-del-potenziale-produttivo-zootecnico-danneggiato-da-blue-tongue.