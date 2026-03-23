Intesa Sanpaolo finanzia il packaging di Goglio

La divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo ha partecipato, insieme a un pool di banche, a un finanziamento Sustainability-linked per un importo complessivo di €40 milioni in favore del Gruppo Goglio. Fondato nel 1850 a Rho (Milano) fin dall’inizio della sua attività Goglio progetta, sviluppa e realizza sistemi di imballaggio completi. Negli anni '60 nasce il concetto di servizio completo: imballaggi flessibili e impianti di confezionamento, tecnologia ed assistenza tecnica, in un’unica soluzione personalizzata chiavi in mano.

Nel dettaglio, l’operazione si articola in due linee di credito:

la prima linea, per un importo massimo di € 30 milioni, è finalizzata al finanziamento di costi e spese per investimenti (capex)

la seconda linea, per un importo massimo di € 10 milioni, è destinata al finanziamento di investimenti volti a sostenere la crescita internazionale del gruppo da realizzare nei 18 mesi successivi alla sottoscrizione, in coerenza con l’ultimo piano industriale del Gruppo.

Nell’ambito dell’operazione la Divisione IMI CIB ha agito in qualità di Mandated Lead Arranger, Arranger e Sustanability Coordinator. L’operazione conferma il ruolo di Intesa Sanpaolo quale partner strategico per la crescita delle imprese italiane. Attraverso il sostegno a investimenti in innovazione, internazionalizzazione e sostenibilità, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking contribuisce a rafforzare la solidità e la competitività del tessuto industriale, accompagnando le aziende in percorsi di crescita responsabile e di lungo periodo.