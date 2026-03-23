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Simest, "Filiere d'impatto" tira le somme
A un anno dall'avvio, 9 accordi firmati con partner industriali, anche agrifood
A poco più di un anno dall’avvio, “Filiere d’Impatto”, chiude il suo primo bilancio il progetto promosso da Simest sulla base degli indirizzi strategici del ministero degli Affari esteri e della cooperazione Internazionale (MAECI) per sostenere la crescita e la competitività delle imprese delle filiere dei champions nazionali. Ad oggi sono 9 gli accordi firmati con primari partner industriali a capo di...
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EFA News - European Food Agency
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