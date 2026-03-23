Simest, "Filiere d'impatto" tira le somme

A poco più di un anno dall’avvio, “Filiere d’Impatto”, chiude il suo primo bilancio il progetto promosso da Simest sulla base degli indirizzi strategici del ministero degli Affari esteri e della cooperazione Internazionale (MAECI) per sostenere la crescita e la competitività delle imprese delle filiere dei champions nazionali. Ad oggi sono 9 gli accordi firmati con primari partner industriali a capo di...