UE-Mercosur: accordo in vigore dal 1° maggio

L'Unione Europea ha notificato oggi ai Paesi del Mercosur lo strumento di applicazione provvisoria dell'accordo commerciale interinale UE-Mercosur (Ita). Con l'invio della sua "nota verbale" al Paraguay, custode legale dei trattati del Mercosur, la Commissione europea ha compiuto l'ultimo passo procedurale necessario per l'applicazione provvisoria, in linea con la decisione del Consiglio del 9 gennaio (leggi notizia EFA News).

L'Ita si applicherà quindi provvisoriamente a partire dal 1° maggio tra l'UE e tutti i Paesi del Mercosur che completeranno le procedure di ratifica e ne daranno comunicazione all'UE entro la fine di marzo: Argentina, Brasile e Uruguay lo hanno già fatto, mentre il Paraguay ha recentemente ratificato l'accordo e si prevede che invierà a breve la sua notifica.

L'applicazione provvisoria garantisce l'eliminazione dei dazi su determinati prodotti fin dal primo giorno, creando regole prevedibili per gli scambi commerciali e gli investimenti. Le imprese, i consumatori e gli agricoltori dell'UE potranno quindi iniziare a beneficiare immediatamente dell'accordo, mentre i settori sensibili dell'economia dell'UE dovrebbero essere pienamente tutelati da solide garanzie.



Inoltre, l'applicazione provvisoria punta a garantire una più solida collaborazione tra UE e Mercosur su questioni globali urgenti come i diritti dei lavoratori e il cambiamento climatico. L'obiettivo è creare catene di approvvigionamento più resilienti e affidabili, cruciali in particolare per il flusso prevedibile di materie prime critiche.

Gli esportatori potranno approfondire le modalità per trarre vantaggio da questo accordo attraverso la piattaforma Access2Markets. Tutte le informazioni saranno presto disponibili online.

"Oggi è un passo importante per dimostrare la nostra credibilità come partner commerciale di primaria importanza", ha dichiarato il commissario al Commercio Maroš Šefčovič. "La priorità ora è trasformare questo accordo UE-Mercosur in risultati concreti, fornendo agli esportatori dell'UE la piattaforma necessaria per cogliere nuove opportunità di commercio, crescita e occupazione. L'applicazione provvisoria ci consentirà di iniziare a mantenere questa promessa. Non vedo l'ora di vedere questo accordo realizzare il suo potenziale, rafforzando la nostra economia e consolidando la nostra posizione nel commercio globale, mentre completiamo tutte le procedure democratiche".