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CLARA MOSCHINI

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Fem: Cda nomina vicepresidente e Comitato Scientifico

Gianluca Barbacovi confermato all'unanimità come numero due della fondazione

Nella seduta odierna il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Edmund Mach, recentemente rinnovato e presieduto dal presidente professor Francesco Spagnolli, ha deliberato una serie di importanti nomine. La prima riguarda il ruolo di vicepresidente del Cda. I consiglieri hanno votato unanimemente il consigliere Gianluca Barbacovi, già vicepresidente nello scorso mandato.Nominati inoltre, per...

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