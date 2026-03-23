Fem: Cda nomina vicepresidente e Comitato Scientifico

Nella seduta odierna il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Edmund Mach, recentemente rinnovato e presieduto dal presidente professor Francesco Spagnolli, ha deliberato una serie di importanti nomine. La prima riguarda il ruolo di vicepresidente del Cda. I consiglieri hanno votato unanimemente il consigliere Gianluca Barbacovi, già vicepresidente nello scorso mandato.Nominati inoltre, per...