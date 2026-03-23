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CLARA MOSCHINI

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IrTop Consulting sul tetto degli advisoor finanziari

Partrner strategico delle pmi secondo il report sui minibond dell’Osservatorio PoliMilano

IRTOP Consulting, boutique finanziaria specializzata nei Capital Markets e nell’advisory per la quotazione, IPO Partner di Borsa Italiana, è stata riconosciuta tra i principali advisor finanziari nel private debt secondo il Politecnico di Milano, all’interno del 12° report italiano sui minibond dell’Osservatorio Entrepreneurship Finance & Innovation. 

Il report evidenzia un aumento significativo delle emissioni di minibond nel 2025, con un incremento del 32% rispetto al 2024, per un totale superiore a 2 miliardi di euro, di cui il 54% emessi da pmi. Il riconoscimento conferma il ruolo di IRTOP Consulting come partner strategico delle pmi nella ricerca di soluzioni di finanza alternativa per accelerare il percorso di crescita e sviluppo. 

Questo risultato è frutto del lavoro del team e della specializzazione dell’azienda nel debt advisory e negli strumenti di finanza alternativa dedicati a PMI quotate e private. 

"Questo riconoscimento da parte del Politecnico - sottolinea Anna Lambiase, ceo e founder di IRTOP Consulting - valorizza l’eccellenza del nostro team dedicato al debt advisory e ribadisce il ruolo di IRTOP Consulting come punto di riferimento nel panorama finanziario per il supporto alle pmi in tutte le fasi della loro crescita. Inoltre, i dati del report confermano l’importanza crescente degli strumenti di finanza alternativa, come i minibond, sempre più utilizzati per sostenere lo sviluppo delle imprese".

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