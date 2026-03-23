Macfrut: torna la “Jingold Healthy Walk & Run”

Il benessere oggi non è solo una tendenza, ma una scelta quotidiana che coinvolge alimentazione, movimento e consapevolezza. In questo scenario Jingold, azienda italiana specialista globale del kiwi, rafforza il proprio impegno nel promuovere uno stile di vita sano attraverso iniziative sportive e attività di informazione e divulgazione volte a far conoscere le proprietà e i valori nutrizionali delle varietà a polpa gialla, rossa e verde.

“La crescente attenzione dei consumatori verso queste tematiche richiede oggi ai brand del settore food un approccio comunicativo sempre più responsabile, autorevole e basato su contenuti di valore", dichiara Andrea Zambelli, digital marketing specialist di Jingold. "In questo contesto, Jingold ha scelto di rafforzare il proprio posizionamento sul tema del benessere attraverso la collaborazione con nutrizionisti e professionisti della salute, coinvolti nello sviluppo di contenuti informativi e divulgativi dedicati ai benefici nutrizionali del kiwi”.

L’obiettivo è costruire una comunicazione che unisca qualità del prodotto, informazione ed educazione alimentare. Alle campagne sui social, si uniscono gli eventi in presenza. Tra questi ultimi, si segnala la “Jingold Healthy Walk & Run”, l’iniziativa dedicata al benessere organizzata in occasione di Macfrut, che Jingold promuove per il secondo anno consecutivo. L’appuntamento è fissato per martedì 22 aprile, seconda giornata della fiera, con partenza alle 6.30 dall’Hotel Embassy di Rimini (viale Amerigo Vespucci 33). Il percorso si snoderà lungo il lungomare fino al molo, per poi tornare all’Embassy dove i partecipanti potranno condividere una colazione conviviale offerta da Jingold.

La partecipazione è gratuita e riservata ai visitatori e agli operatori di Macfrut. Per iscriversi sarà sufficiente compilare il form dedicato entro il 5 aprile. “La Jingold Healthy Walk & Run torna anche quest’anno come un momento di incontro informale e dinamico che unisce sport, alimentazione sana e networking tra professionisti del settore", conclude Federico Milanese, marketing manager di Jingold. "Un modo concreto per tradurre in esperienza i valori che guidano l’azienda: promuovere uno stile di vita attivo e rafforzare il legame tra agricoltura innovativa, nutrizione e benessere quotidiano”.