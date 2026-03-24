UE-Australia: concluso accordo su libero scambio

L'Unione Europea e l'Australia hanno annunciato l'adozione di un partenariato innovativo in materia di sicurezza e difesa. Hanno inoltre concluso negoziati per un accordo di libero scambio (Als) ambizioso ed equilibrato e hanno convenuto di avviare negoziati formali per l'associazione dell'Australia a Orizzonte Europa, il più grande programma di finanziamento al mondo per la ricerca e l'innovazione.

Il testo finale dell'Als è stato concordato durante una riunione dei leader a Canberra tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro australiano Anthony Albanese.

"L'UE e l'Australia possono essere geograficamente distanti, ma non potremmo essere più vicini in termini di visione del mondo", ha dichiarato la presidente von der Leyen. "Con questi nuovi partenariati dinamici in materia di sicurezza e difesa, nonché di commercio, ci stiamo avvicinando ancora di più. Questi accordi mettono in atto strutture durature e basate sulla fiducia per sostenere la pace e la sicurezza attraverso la forza; guidare la prosperità attraverso il commercio basato su regole e lavorare insieme per sostenere le istituzioni globali".

Con la conclusione dei negoziati per un accordo di libero scambio (Als) ambizioso ed equilibrato, l'UE mira ad aprire il mercato a una delle economie sviluppate in più rapida crescita al mondo, offrendo in tal modo nuove opportunità economiche alle imprese, ai consumatori e agli agricoltori europei.

Si prevede che le esportazioni dell'UE cresceranno fino al 33% nel prossimo decennio, con un valore delle esportazioni che raggiungerà i 17,7 miliardi di euro all'anno. Tra i settori chiave con un forte potenziale di crescita figurano i prodotti lattiero-caseari (che dovrebbero aumentare fino al 48%), i veicoli a motore (52%) e i prodotti chimici (20%). Gli investimenti dell'UE in Australia hanno il potenziale per crescere di oltre l'87%.

Con questo accordo l'UE rafforza inoltre i suoi interessi strategici nel settore delle materie prime critiche, rendendo le catene di approvvigionamento dell'UE più forti e più resilienti agli shock geopolitici. L'Als prevede inoltre forti impegni in materia di sostenibilità, che contribuiranno a un commercio più verde ed equo, e garantisce che le importazioni nell'UE siano più allineate alle norme di produzione dell'UE in materia di clima, ambiente e benessere degli animali.

"A seguito degli accordi recentemente conclusi con l'Indonesia e l'India, questo accordo diversifica ulteriormente la rete di partner commerciali dell'UE nella regione indo-pacifica di importanza strategica e rafforza la posizione dell'Europa sulla scena mondiale", si legge in una nota della Commissione.

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