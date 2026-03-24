UE-Australia/2. Dazi azzerati su prodotti agroalimentari

L'accordo appena concluso tra Unione Europea e Australia (leggi notizia EFA News) punta a garantire agli esportatori dell'UE un accesso privilegiato al mercato australiano, attraverso una serie di misure: eliminare oltre il 99% dei dazi sulle esportazioni di merci dell'UE verso l'Australia, riducendo così di circa 1 miliardo di euro all'anno i dazi per le imprese di tutte le dimensioni; apertura del mercato australiano dei servizi in settori chiave, compresi i servizi finanziari e le telecomunicazioni; fornire alle imprese dell'UE un maggiore accesso agli appalti pubblici australiani; stabilire norme ambiziose sui flussi di dati che vietino gli obblighi di localizzazione dei dati; garantire le catene di approvvigionamento delle materie prime critiche abbassando le tariffe sulle importazioni e aprendo opportunità di investimento.

Inoltre, per garantire che anche le piccole imprese beneficino dell'accordo, il trattato contiene un capitolo dedicato alle piccole e medie imprese per aiutarle ad aumentare le loro esportazioni. L'accordo dovrebbe inoltre rendere più facile per i professionisti dell'UE lavorare in Australia, mentre le quote di ingresso per ingegneri e ricercatori stimoleranno l'innovazione europea e australiana.

L'UE ha una bilancia commerciale positiva per i prodotti agroalimentari con l'Australia, per un valore di 2,3 miliardi di euro nel 2024. L'accordo eliminerà le tariffe sulle principali esportazioni dell'UE quali formaggi, preparazioni a base di carne, vino e vino spumante, alcuni prodotti ortofrutticoli, tra cui preparazioni, cioccolato e prodotti dolciari a base di zucchero. L'accordo tiene conto degli interessi dei produttori agricoli dell'UE. Per i settori agricoli sensibili come carne bovina, ovina, caprina, zucchero, alcuni prodotti lattiero-caseari e riso, l'intesa consentirà importazioni a tariffa zero o inferiore dall'Australia solo in quantità limitate, attraverso contingenti tariffari attentamente calibrati.

Il trattato prevede inoltre un meccanismo di salvaguardia bilaterale che consente all'UE di adottare misure per proteggere i prodotti europei sensibili e i loro produttori nell'improbabile eventualità di un'impennata delle importazioni dall'Australia che causi un pregiudizio al mercato dell'UE.

Come ulteriore livello di protezione per gli agricoltori, il meccanismo di salvaguardia bilaterale sarà reso operativo in un regolamento autonomo dell'UE che vedrà l'avvio di protezioni rapide ed efficaci, nell'improbabile caso di un'impennata imprevista e dannosa delle importazioni o di un'indebita diminuzione dei prezzi per i produttori dell'UE.

L'accordo proteggerà inoltre 165 indicazioni geografiche (IG) agricole e alimentari e 231 indicazioni geografiche per bevande spiritose, tra cui alcune delle più rinomate quali Comté, Irish Whiskey, Queso Manchego, Salam de Sibiu, Istarski pršut ham, Lübecker Marzipan e Masticha Chiou.

L'UE e l'Australia hanno inoltre concordato un accordo bilaterale aggiornato sul vino, che aggiorna l'elenco completo delle indicazioni geografiche dei vini dell'UE e delle menzioni tradizionali protette in Australia. Sulla base del precedente accordo di successo, offrirà protezione a tutte le IG del vino dell'UE (che rappresentano 1 650 denominazioni), compresa l'aggiunta di 50 nuove IG del vino provenienti da 12 diversi Stati membri.