Logistica, Algebris investe nei droni

Algebris Climatech, il fondo di venture capital Articolo 9 di Algebris Investments dedicato alle tecnologie per la decarbonizzazione e la resilienza climatica, annuncia un investimento di 4 milioni di euro in Dronus, pmi innovativa specializzata nella progettazione e produzione di droni automatici per uso industriale e prima azienda ad aver sviluppato e brevettato NEST, una tecnologia che abilita un’infrastruttura a...