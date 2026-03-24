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Logistica, Algebris investe nei droni
Accordo da 4 milioni di euro per Dronus, pmi innovativa specializzata
Algebris Climatech, il fondo di venture capital Articolo 9 di Algebris Investments dedicato alle tecnologie per la decarbonizzazione e la resilienza climatica, annuncia un investimento di 4 milioni di euro in Dronus, pmi innovativa specializzata nella progettazione e produzione di droni automatici per uso industriale e prima azienda ad aver sviluppato e brevettato NEST, una tecnologia che abilita un’infrastruttura a...
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EFA News - European Food Agency
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