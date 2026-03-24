Sace e Simest spingono le eccellenze italiane in Uzbekistan

In occasione del Business Forum Italia-Asia Centrale, organizzato dal ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste in collaborazione con Agenzia Ice, Sace e Simest (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) hanno firmato un accordo con la Camera di Commercio Italia Uzbekistan - CIUZ con l’obiettivo di rafforzare le opportunità di export per le imprese italiane. L’intesaè stata siglata da Guglielmo Picchi, presidente di Sace, Regina Corradini D’Arienzo, amministratore delegato di Simest e da Giorgio Veronesi, presidente di CIUZ.

L'accordo mette a fattor comune l’offerta di Sistema di Sace e Simest e il know-how della Camera di Commercio Italia Uzbekistan per facilitare l'ingresso delle eccellenze italiane nelle filiere locali, con particolare attenzione ai settori dell’agritech e dell’innovazione industriale che giocano un ruolo cruciale nell’economia dell’Asia Centrale. La collaborazione prevede una sinergia concreta tra le garanzie e i servizi assicurativi di Sace e le soluzioni di finanza agevolata ed equity di Simest, creando un'offerta integrata a supporto dell'export.

L’accordo promuove, inoltre, l'organizzazione congiunta di workshop, country presentations e missioni commerciali, strumenti essenziali per supportare l'esportazione di tecnologie avanzate verso i Paesi di comune interesse.

"L’ accordo rappresenta un passo concreto per mettere a disposizione delle imprese strumenti e servizi di advisory a supporto della gestione dei rischi, della competitività e della creazione di nuove opportunità" - ha dichiarato il presidente di Sace, Guglielmo Picchi.

Aggiunge l'amministratore delegato di Simest, Regina Corradini D’Arienzo: “l’accordo siglato oggi, con Sace e la Camera di Commercio Italia Uzbekistan, in occasione del Business Forum Italia-Asia Centrale, rafforza un’azione di sistema a sostegno della crescita internazionale delle imprese italiane. La collaborazione valorizza la piena complementarità tra gli strumenti finanziari e di investimento di Simest e le soluzioni assicurativo-finanziarie di Sace, offrendo un supporto integrato lungo tutto il percorso di internazionalizzazione. In sinergia con la rete istituzionale, accompagniamo le imprese nell’accesso e nel consolidamento nei mercati dell’Asia Centrale, contribuendo a rafforzare la competitività e il posizionamento del Made in Italy in aree ad alto potenziale di sviluppo”.

"Siamo lieti di vivere un crescente interesse dell’Italia per l’Asia Centrale e per l’Uzbekistan in particolare. Siamo convinti che le opportunità che sono offerte e le buone relazioni che esistono fra le istituzioni porteranno a concreti sviluppi per le aziende italiane ed uzbeke - sottolinea il presidente di CIUZ, Giorgio Veronesi - Il supporto di Sacxe e Simest rappresenta un elemento molto importante per le aziende che vogliono investire o vogliono esportare in Uzbekistan e siamo lieti di mettere a loro disposizione le nostre conoscenze ed i nostri contatti per la realizzazione di nuovi progetti".