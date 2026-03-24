Centromarca si racconta in un videopodcast

Parlare di consumi significa leggere in profondità i cambiamenti della società: come evolvono le scelte, su cosa si costruisce la fiducia, quale relazione si crea tra le persone e i prodotti che entrano ogni giorno nelle loro case. È un ambito in continua trasformazione che richiede sempre più una lettura integrata. Per questo, Centromarca ha scelto di aprire uno spazio di racconto e di riflessione su ciò che muove davvero il mercato e le persone.

Nasce così “Oltre l’Etichetta”: il primo videopodcast dell’associazione, prodotto in collaborazione con Core Video Factory, un ciclo di quattro puntate in cui imprenditori, esperti, rappresentanti istituzionali e operatori del settore si confrontano sui grandi temi che attraversano il largo consumo oggi. Un progetto pensato come contributo al dibattito pubblico, accessibile e aperto a chi vuole capire come funziona davvero questo settore e cosa rappresenta per il Paese.

La prima puntata, “L’Evoluzione dei Consumi Fuori Casa”, racconta una trasformazione che molti vivono ogni giorno senza averla ancora messa a fuoco, il consumo fuori casa non è più solo una necessità pratica ma è diventato un’esperienza, un momento identitario e talvolta persino un atto di cura di sé.

Le occasioni di consumo si moltiplicano - dalla colazione al dopo cena - mentre i modelli di servizio integrano sempre più fisico e digitale. In questo contesto, i brand sono chiamati a ripensare formati, packaging e servizi per intercettare bisogni sempre più diversificati.

La puntata esplora questi cambiamenti con chi li vive da protagonista - nella ristorazione, nell’ospitalità, nel turismo, nel vending - per capire dove si stanno aprendo le opportunità e come i Brand possono coglierle.

Ad aprile arriva la seconda puntata, “Il Valore della Marca in Italia”, un approfondimento sul Brand come asset strategico, non solo per le singole aziende ma per l’intero sistema produttivo nazionale.

Essere una Marca riconosciuta significa generare fiducia nel tempo, orientare le scelte di consumo, investire in ricerca, qualità e innovazione. Ma significa anche qualcosa di più ampio: contribuire a costruire un sistema produttivo capace di competere sui mercati internazionali, sostenere l’occupazione qualificata, valorizzare il Made in Italy non come etichetta ma come promessa concreta di qualità e affidabilità. La puntata raccoglie voci e dati per restituire questa complessità in modo chiaro.



“Con 'Oltre l’Etichetta', Centromarca sceglie di essere parte attiva del racconto del Paese. Non solo un’associazione, ma una voce che contribuisce a interpretare i cambiamenti in corso e a offrire strumenti di lettura a chi consuma, a chi produce e a chi è chiamato a decidere”, dichiara Vittorio Cino, direttore generale Centromarca, “perché comprendere l’Industria di Marca significa capire molto di ciò che siamo oggi e di come vogliamo evolvere come Sistema”.

Guarda la prima puntata: