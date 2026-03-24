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CLARA MOSCHINI

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Basf italia chiude bene il 2025 per merito dell'agricoltura

Vendite per 1,7 miliardi di euro: migliori segmenti nutrition e agricultural solution

Nel 2025 il gruppo chimico Basf in Italia si conferma resiliente in Italia. Nonostante lo scenario complesso, infatti, ha realizzato vendite per 1,743,44 miliardi di euro, "confermando la capacità del Gruppo di mantenere solidità e resilienza in uno degli anni più complessi degli ultimi tempi sul piano geopolitico ed economico".L’esercizio 2025, sottolinea la nota ufficiale, "è stato infatti caratt...

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EFA News - European Food Agency
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