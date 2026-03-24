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Scenari di guerra: il pil italiano in "crescita moderata"
EY Italian bulletin: servizi e commercio i settori a rischio
Che ne sarà dell'economia mondiale e di quella italiana stante gli scenari di guerra e le crisi geopolitiche in atto? Ma soprattutto, come andrà il pil in futuro, almeno quest'anno, e cosa si porterà dietro questa crisi in termini di settori industriali? A queste e altre domande, la 14a edizione dell'EY Italian Macroeconomic Bulletin di EY secondo cui in Europa e nel mondo "permane una forte eterogeneità nel...
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EFA News - European Food Agency
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