Scenari di guerra: il pil italiano in "crescita moderata"

Che ne sarà dell'economia mondiale e di quella italiana stante gli scenari di guerra e le crisi geopolitiche in atto? Ma soprattutto, come andrà il pil in futuro, almeno quest'anno, e cosa si porterà dietro questa crisi in termini di settori industriali? A queste e altre domande, la 14a edizione dell'EY Italian Macroeconomic Bulletin di EY secondo cui in Europa e nel mondo "permane una forte eterogeneità nel...