Cerea e Mr. Moncler si alleano

È stata la banca Intesa Sanpaolo il financial advisor della famiglia Cerea nell’operazione che prevede l’ingresso di Ou(r) Group, holding della famiglia Ruffini, nel capitale del Gruppo Da Vittorio con una quota del 40%. Il restante 60% rimane alla famiglia Cerea, che in sessant’anni di attività ha reso Da Vittorio uno dei simboli più autentici dell’eccellenza italiana a tavola.

L’operazione segna l’incontro tra due famiglie imprenditoriali accomunate da una visione di lungo periodo, da una forte identità valoriale e da un approccio che coniuga tradizione, creatività, innovazione e vocazione internazionale.

Intesa Sanpaolo si conferma così partner strategico di riferimento per le mid cap e le Pmi italiane nei loro processi di sviluppo e consolidamento.



Con il proprio contributo strategico e operativo, Ou(r) Group affiancherà la famiglia Cerea in una nuova fase di sviluppo in Italia e all’estero. Un percorso che ha l’ambizione di rafforzare ulteriormente il posizionamento del Gruppo Da Vittorio e che avverrà nel pieno rispetto della sua identità.

“L’alleanza con la famiglia Cerea nasce da una profonda sintonia imprenditoriale - spiega Pietro Ruffini, amministratore delegato di Ou(r) Group - Da Vittorio rappresenta una straordinaria storia familiare che ha trasformato la maestria gastronomica italiana in un modello consolidato e affermato internazionalmente. La partnership nasce dalla volontà di costruire insieme un percorso di lungo termine, preservando l’autenticità e i valori che da sempre contraddistinguono questo grande Gruppo”. Advisor per la famiglia Ruffini sono stati gli studi Cornelli Gabelli e Associati e Deloitte Advisory.

La famiglia Cerea ha dichiarato: “abbiamo scelto di aprire il capitale a Ou(r) Group perché riconosciamo nella famiglia Ruffini un partner con cui condividiamo principi, visione e ambizione. Per noi è fondamentale continuare a crescere restando fedeli alla nostra storia e al nostro modo di fare impresa e di innovare. Questa partnership rappresenta un passo importante per rafforzare la nostra presenza internazionale e affrontare le sfide future con un alleato solido e orientato al lungo periodo”.

Ou(r) Group è una holding della Famiglia Ruffini attiva in diversi segmenti del lusso esperienziale con un portafoglio di partecipazioni indipendenti tra loro. La società, guidata dai cc eo Pietro Ruffini e Angelo Facchinetti, oltre ai propri investimenti diretti, tra cui quelli in La Bottega Collection, ha il controllo di ArchiveSrl, società di investimento che supporta leader visionari ed imprenditori innovativi nel loro percorso di sviluppo. Archive detiene partecipazioni in The Attico, Langosteria, Concettina ai Tre Santi e Pas Normal Studios.

Da Vittorio, nato nel 1966 dalla visione imprenditoriale di Bruna e Vittorio Cerea con l’apertura della prima insegna a Bergamo, oggi un gruppo che comprende società che operano in diverse aree di business improntate alla valorizzazione dell’eccellenza gastronomica assoluta. Comprende: i ristoranti stellati Da Vittorio; i ristoranti casual dining DaV; i Café; il DaV Pastry Lab, la Pasticceria Cavour 1880; gli shop Da Vittorio Selection; il Gift department; la ristorazione esterna, la ristorazione collettiva, le consulenze, l’hôtellerie e Vicook.



