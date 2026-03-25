Somec, migliorano i margini

Il consiglio di amministrazione di Somec S.p.A. società veneta specializzata nell’ingegnerizzazione, produzione e messa in opera di progetti complessi chiavi in manonell’ingegneria civile e navale, si è riunito oggi sotto la presidenza di Oscar Marchetto per approvare il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025.

I ricavi totali sono stati pari a 370 milioni di euro, in leggera contrazione rispetto all’esercizio precedente (-2,1% a cambi costanti) "in un contesto di progressiva focalizzazione su commesse a più elevato valoreaggiunto". L'ebitda adjusted è risultato "in ulteriore crescita" a 34,3 milioni di euro, +14% rispetto a 30,1 milioni dello stesso periodo del 2024, con un deciso incremento della marginalità al 9,3% (7,9% al 31 dicembre 2024).

Il risultato operativo (ebit) adjusted è stato pari a 19,2 milioni di euro, in "significativo miglioramento" rispetto a 12,9 milioni dell’anno precedente: il risultato netto consolidato è a 7,1 milioni di euro, rispetto alla perdita di 500 mila euro registrata nel 2024, "a conferma del ritorno ad un utile significativo". La posizione finanziaria netta ante-IFRS è pari a 13,8 milioni di euro ed "evidenzia un notevole miglioramento rispetto a 36,1 milioni di euro al 31 dicembre 2024, riflettendo un’ottima generazione di cassa, grazie auna sempre più efficiente gestione del capitale circolante e della struttura finanziaria del Gruppo". Il portafoglio ordini, infine, si mostra "solido e in continua crescita", pari a 771 milioni di euro con visibilità fino al 2033.

“Esprimo grande soddisfazione per i risultati ottenuti,che dimostrano come, con disciplina e in coerenza con quanto dichiarato, abbiamo continuato a lavorare sul miglioramento della marginalità e sulla generazione di cassa - spiega Oscar Marchetto, Presidente di Somec - Un impegno che continuerà nel corso dell’esercizio 2026, sostenuto dall’integrazione e dalla sinergia tra le divisioni del Gruppo, oggi nostro principale driver di creazione di valore".

"Il portafoglio ordini - prosegue Marchetto - che supera 770 milioni di euro, conferma la resilienza del nostro modello industriale e ci garantisce visibilità fino al 2033. Le rilevanti commesse già acquisite nei primi mesi del 2026, nonché le numerose trattative commerciali in corso assicurano prospettive di crescita, seppur in uno scenario geopolitico caratterizzato da complessità e incertezza. Alla luce degli ottimi risultati conseguiti, si stanno creando tutte le condizioni per il ritorno a una politica di distribuzione di dividendiai nostri azionisti”.

La divisione Horizons, sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili ha registrato al 31 dicembre 2025 ricavi per 219,8 milioni di euro, in riduzione rispetto a 239 milioni di euro al 31 dicembre 2024. La divisione Talenta (sistemi e prodotti di cucine professionali) al 31 dicembre 2025 ha registrato ricavi per 62,5 milioni di euro, in crescita del 6,1% rispetto ai 58,9 milioni di euro dell’esercizio precedente. "L’incremento - spiega la nota della società - è trainato da un aumento del volume dei progetti per cucine e aree catering in ambito navale, sostenuto da una maggiore presenza nei cantieri navali esteri, consolidando il posizionamento tra i leader del settore".

La divisione Mestieri (progettazione e creazione di interior personalizzati) ha registrato ricavi pari a 95,3 milioni di euro, in crescita del 6,4% rispetto a 89,6 milioni di euro al 31 dicembre 2024, "grazie al contributo rilevante dei progetti di interior in ambito navale e alle crescenti sinergie tra le tre divisioni", spiega la nota ufficiale. Le importanti commesse acquisite negli ultimi mesi "confermano l’efficacia dell’approccio commerciale adottato, basato su una crescente integrazione operativa tra le diverse aree di competenza del Gruppo".

Evoluzione prevedibile della gestione

In un contesto macroeconomico e geopolitico che continua a presentare elementi di incertezza, complessitàe volatilità, il Gruppo Somec rileva come "l’andamento dei risultati conseguiti, unitamente alla consistenza del backlog, evidenzi una dinamica complessivamente positiva". In particolare, il portafoglio ordini, "caratterizzato da un progressivo rafforzamento in termini di qualità e diversificazione, contribuisce a fornire un buon livello di visibilità sui ricavi nel medio-lungo periodo". Tali elementi "supportano le prospettive operative, che restano tuttavia condizionate dall’evoluzione del contesto esterno e della domanda nei mercati di riferimento".

"In considerazione di ciò - prosegue la nota - la società ha avviato e sta progressivamente implementando iniziative volte alla mitigazione dei principali rischi operativi e di mercato,con particolare riguardo al rafforzamento della resilienza della supply chain, al monitoraggio delle dinamiche dei costi delle materie prime e all’ottimizzazione dell’efficienza operativa, fermo restando che l’efficacia di taliazioni potrà essere influenzata da fattori esogeni non pienamente controllabili".

Il mercato di riferimento, aggiunge la nota, "continua a evidenziare segnali di vivacità, anche alla luce dell’incremento degli ordinativi annunciati dai principali costruttori navali, e delle commesse già acquisite e comunicate dalla società, che si ritiene possano contribuire all’andamento delle attività nei prossimi esercizi. Il progressivo sviluppo delle opportunità commerciali in corso si inserisce in un contesto di domandacomplessivamente sostenuta, con effetti attesi su tutte le divisioni del Gruppo. In particolare, la crescente integrazione tra le stesse e l’intensificarsi di attività a carattere trasversale contribuiscono a sostenere in modoorganico le prospettive di crescita complessiva del Gruppo".