Accademia Nazionale di Agricoltura: eletto il nuovo presidente

L’Assemblea dell’Accademia Nazionale di Agricoltura, riunitasi presso la sede di Palazzo Pasi a Bologna, ha eletto all’unanimità il presidente e il Consiglio Direttivo dell’Accademia Nazionale di Agricoltura, per il mandato 2026-2028. Il nuovo presidente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura è Federico Magnani, che succede a Giorgio Cantelli Forti, il quale ha retto la presidenza per quattro mandati, dal 2014 al 2026. Il nuovo presidente, nella prima seduta del nuovo Consiglio Direttivo, ha nominato vicepresidente Guglielmo Garagnani, segretario Paolo Clavenzani e tesoriere Rino Ghelfi.

“Come nuovo presidente raccolgo il testimone del professor Cantelli Forti, una sfida importante che mi onora", ha dichiarato il professor Federico Magnani. "Oggi le accademie hanno ancora senso? Da molti sono viste come retaggio della storia ma hanno invece un rinnovato senso, in un mondo frammentato in cui le discipline scientifiche sono sempre più specialistiche e divise, fornendo un punto di incontro e di confronto non schierato, che raccolga le conoscenze e le esigenze di tutti. Nel prossimo triennio mi propongo di stimolare una discussione aperta e informata su argomenti emergenti, con ricadute anche sociali e culturali, come la mitigazione del rischio alluvioni, le nuove tecniche genetiche e la conservazione della biodiversità. A questi uniremo una divulgazione corretta dell’agricoltura, spesso percepita dall’opinione pubblica in modo falsato e irrealistico. L’Accademia saprà essere inoltre un riferimento super partes per chi, a vario livello, deve prendere decisioni importanti per il settore agricolo. Formazione a sostegno degli Istituti superiori e delle Università, uniti all’azione in alcuni progetti pratici a favore dell’Appennino, completeranno il raggio d’azione dei prossimi anni”.

Da parte sua, il professor Cantelli Forti ha detto: “Nel momento di passare la guida dell’Accademia Nazionale di Agricoltura al professor Federico Magnani, vorrei esprimere la mia più profonda soddisfazione per l’eccellente scelta dell’Assemblea. Il professor Magnani, anche come membro del Consiglio Direttivo dell’Accademia, mi ha assicurato da diversi anni la sua collaborazione preziosa su diversi temi e, più in particolare, sulle strategie per la riqualificazione dei nostri Appennini sia da un punto di vista ambientale sia per un rilancio socio-economico che possa riportare la mano dell’uomo nel governo del bosco e dell’ambiente. La formazione professionale e scientifica del professor Federico Magnani nel team è stata sempre costruttiva e oggi averlo nella veste di Presidente dell’Accademia è garanzia per la completa realizzazione dei progetti futuri dell’Appennino e per il conseguimento degli obiettivi etici dettati dallo Statuto dell’Ana. Certamente da una guida giovane verranno meglio garantiti, migliorati ed incrementati, anche, i numerosi progetti scientifici e culturali per la qualificazione dell’agricoltura che l’Accademia ha consolidato in questi anni, tramite feconde collaborazioni con Università, Istituzioni, Enti, Associazioni e Studiosi”.

Federico Magnani è professore ordinario del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna. Nato a Bologna nel 1966, consegue la Laurea in Scienze Forestali presso l’Università di Firenze e un PhD in Forest ecology presso la University of Edinburgh, è autore di oltre 250 articoli scientifici e di divulgazione. La sua attività spazia dalla gestione sostenibile delle foreste, alla pianificazione forestale per la mitigazione del dissesto idrogeologico, alla castanicoltura in Appennino, allo studio del bilancio del carbonio e dei nutrienti degli ecosistemi.