Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Ha riaperto oggi lo storico Caffé Gilli di Firenze
Restyling ultimato per il locale di piazza della Repubblica
Riapre al pubblico, oggi 25 marzo Caffè Gilli, storico locale nel centro di Firenze, a seguito di un intervento di ristrutturazione volto a migliorare funzionalità, comfort e qualità degli spazi, nel rispetto della sua identità storica. Il progetto ha interessato l’intero locale, a partire dalla riqualificazione dei servizi, completamente ripensati per garantire una migliore fruibilità. Con la ria...
Fc - 58644
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency