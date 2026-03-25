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CLARA MOSCHINI

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Ha riaperto oggi lo storico Caffé Gilli di Firenze

Restyling ultimato per il locale di piazza della Repubblica

Riapre al pubblico, oggi 25 marzo Caffè Gilli, storico locale nel centro di Firenze, a seguito di un intervento di ristrutturazione volto a migliorare funzionalità, comfort e qualità degli spazi, nel rispetto della sua identità storica. Il progetto ha interessato l’intero locale, a partire dalla riqualificazione dei servizi, completamente ripensati per garantire una migliore fruibilità. Con la ria...

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