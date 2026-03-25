Consumi in calo a febbraio

Il mese di febbraio è partito con un -0,7% del totale mercato a valore che ritocca al ribasso il +0,6% di gennaio e a fronte di un’accelerazione dell’inflazione del +1,5% nel mese di febbraio. Complici l’effetto saldi che si affievolisce già dopo i primi dieci giorni dall’avvio, gli scenari internazionali che portano una sempre maggiore incertezza sulla situazione socio-economica delle famiglie italiane e incidono sui prezzi dell’energia che si riverberano sui prezzi al consumo.

Dalla fotografia riportata dall’Osservatorio permanente Confimprese-Jakala emerge che il quadro congiunturale è caratterizzato da volatilità e da un possibile ritorno a comportamenti di spesa più restrittivi.

"Un inizio anno in linea con le aspettative", spiega Mario Maiocchi, direttore centro studi Confimprese, "ovvero crescita modesta nell’ordine degli zero virgola con dinamiche leggermente migliori nella ristorazione, cura della persona e, parzialmente a sorpresa, nell’abbigliamento. Tuttavia, il precipitare degli scenari internazionali pone serissime incertezze sulle prospettive dei prossimi mesi prospettando sviluppi già affrontati negli scorsi anni. In un ambiente così turbolento e imprevedibile, alle aziende non resta che navigare a vista garantendo flessibilità commerciale, attenzione all’efficienza e grande rapidità di reazione".

Nei settori merceologici si segnala, innanzitutto, la leggera ripresa di abbigliamento-accessori a +0,3%, in calo la ristorazione a -0,1%, segno di una maggiore attenzione alle spese dei consumi fuori casa. Continua la battuta d’arresto di altro retail (casa-arredo, elettronica, telefonia, libri, cura persona, servizi), che con un -2,2% ritocca al ribasso il risultato del mese di gennaio a -1,7% e prolunga la scia negativa che ha caratterizzato il settore per quasi tutto il 2025.Nei canali di vendita non si rilevano variazioni negative con dinamiche di consumo pressoché simili tra i canali. Le high street delle grandi città registrano un +1,6%, i negozi di prossimità +1,3%. Fanalino di coda i centri commerciali poco sopra la parità a +0,3%.

Nelle regioni Marche al +2,9%, Puglia al -2,6%.Nelle città di provincia Ancona +4,0%, ultima Rimini -4,9%.