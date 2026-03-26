Fuori casa: Centromarca lancia Away 2026

Il consumo away from home è uno spazio sempre più centrale di esperienza, relazione e valore per l’Industria di Marca. Bar, ristorazione, viaggi e momenti di socialità diventano occasioni in cui si sperimentano nuovi linguaggi e si rafforza il legame tra

Brand e consumatori. In questo scenario si inserisce Away 2026: scenari, nuovi riti e opportunità per la Marca nei consumi fuori casa, evento a porte chiuse promosso da Centromarca in programma lunedì 30 e martedì 31 marzo all’Una Hotels Expo Fiera di Milano.

L’appuntamento, giunto alla sua quarta edizione, sarà aperto da Francesco Mutti, presidente di Centromarca. Contributi scientifici di Federturismo, M&T, Nomisma, Trade Lab, YouGov e tavole rotonde verticali sui principali momenti di consumo offriranno ai manager dell’industria analisi, spunti pratici e valutazioni sui trend che stanno trasformando il fuori casa.

Il programma prevede inoltre interventi a cura di Aia - Gruppo Veronesi, Birra Peroni, Coca-Cola Hbc Italia, Di Marco Corrado, Diageo, Ferrarelle, Giraudi Group, KraftHeinz, Lavazza, Loacker Moccaria, Marchesi 1824, Metro, Oleificio Zucchi, Partesa, Pernod Ricard, Pregis, Rossopomodoro e Unilever.