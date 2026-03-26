Lavazza, rating al rialzo sulla sostenibilità

Standard Ethics, agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità, ha alzato il Ser, ossia il Corporate Standard Ethics Rating di Lavazza portandolo a "EE-" dal precedente "E+". Si tratta del quinto notch, del quinto scalino diciamo così, su nove, tanto quanto sono gli scalini della fascia "Adequate" nella scala usata dall'agenzia di rating londinese.

Margini di miglioramento in vari ambiti hanno contribuito a mantenere il giudizio positivo: un esempio è la previsione della messa a terra di una specifica policy sui diritti umani, oltre all'implementazion e delle politiche sulla biodiversità. Rilevante, anche, dal lato della governance a livello apicale che la società del caffè, pur non essendo quotata, prevede l'innalzamento del numero di indipendenti nel consiglio di amministrazione e il raggiungimento della parità di genere.

Secondo gli analisti di Standard Ethics, Lavazza prosegue nel percorso di allineamento alle linee guida internazionali in materia di sostenibilità, prestando attenzione agli aspetti ambientali e sociali: gli analisti apprezzano soprattutto la presenza di una rendicontazione extra-finanziaria adeguata e di un Codice Etico che fa riferimento a indicazioni sovranazionali sulla Sostenibilità (Onu, Ocse, Ue).