Intesa Sanpaolo. Ascoli Piceno: rinnovata filiale dedicata a imprese

E’ stata presentata questo pomeriggio alla città la rinnovata “filiale impese” Intesa Sanpaolo di via Giovanni Tranquilli, nel corso di un’inaugurazione cui ha preso parte, oltre a cittadini, clienti e dipendenti della banca, anche Alessandra Florio, direttore regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo, nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese.

Un accurato lavoro di ristrutturazione ha riorganizzato e ampliato gli spazi interni, in linea con i principi di accoglienza, ascolto e cura della relazione che Intesa Sanpaolo mette al centro del suo modo di fare banca. La filiale è stata rinnovata e valorizzata nell’ottica della condivisione, sia per i colleghi che la utilizzeranno in maniera dinamica a seconda dell’attività da svolgere durante la giornata sia per la clientela, integrando le attività tradizionali della banca con i canali digitali.

Presso lo stabile di via Tranquilli sono ospitate anche una delle filiali Agribusiness del Gruppo, specializzate nel supporto al settore agricolo e agroalimentare, nonché uffici facenti capo sia alla Direzione Regionale che alle strutture centrali del Gruppo. L’investimento presso la rinnovata filiale imprese va a rafforzare ulteriormente la già capillare presenza di Intesa Sanpaolo ad Ascoli Piceno, dove il gruppo bancario è presente con 6 filiali suddivise tra retail, exclusive, imprese e Agribusiness e 11 sportelli automatici (6 presso le sedi delle filiali e 5 in punti strategici del tessuto urbano cittadino).

“Intesa Sanpaolo è nata dall’aggregazione delle realtà più vicine al territorio e grazie alla nostra storia e capillarità omnicanale possiamo essere vicini alle nostre imprese accompagnandole nei loro investimenti e progetti", spiega Alessandra Florio, direttore regionale Emilia-Romagna e Marche Intesa Sanpaolo. "Un impegno confermato anche nel 2025, nel quale come Direzione Regionale abbiamo erogato alle imprese della provincia di Ascoli Piceno 230 milioni di euro di nuovo credito a medio lungo termine, che diventano oltre 400 milioni includendo anche famiglie e privati, con una tendenza in forte crescita anche rispetto al 2024”.