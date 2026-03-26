Intesa Sanpaolo. Ascoli Piceno: rinnovata filiale dedicata a imprese
Nella sede ospitata anche una delle filiali Agribusiness del gruppo bancario
E’ stata presentata questo pomeriggio alla città la rinnovata “filiale impese” Intesa Sanpaolo di via Giovanni Tranquilli, nel corso di un’inaugurazione cui ha preso parte, oltre a cittadini, clienti e dipendenti della banca, anche Alessandra Florio, direttore regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo, nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese.
Un accurato lavoro di ristrutturazione ha riorganizzato e ampliato gli spazi interni, in linea con i principi di accoglienza, ascolto e cura della relazione che Intesa Sanpaolo mette al centro del suo modo di fare banca. La filiale è stata rinnovata e valorizzata nell’ottica della condivisione, sia per i colleghi che la utilizzeranno in maniera dinamica a seconda dell’attività da svolgere durante la giornata sia per la clientela, integrando le attività tradizionali della banca con i canali digitali.
Presso lo stabile di via Tranquilli sono ospitate anche una delle filiali Agribusiness del Gruppo, specializzate nel supporto al settore agricolo e agroalimentare, nonché uffici facenti capo sia alla Direzione Regionale che alle strutture centrali del Gruppo. L’investimento presso la rinnovata filiale imprese va a rafforzare ulteriormente la già capillare presenza di Intesa Sanpaolo ad Ascoli Piceno, dove il gruppo bancario è presente con 6 filiali suddivise tra retail, exclusive, imprese e Agribusiness e 11 sportelli automatici (6 presso le sedi delle filiali e 5 in punti strategici del tessuto urbano cittadino).
“Intesa Sanpaolo è nata dall’aggregazione delle realtà più vicine al territorio e grazie alla nostra storia e capillarità omnicanale possiamo essere vicini alle nostre imprese accompagnandole nei loro investimenti e progetti", spiega Alessandra Florio, direttore regionale Emilia-Romagna e Marche Intesa Sanpaolo. "Un impegno confermato anche nel 2025, nel quale come Direzione Regionale abbiamo erogato alle imprese della provincia di Ascoli Piceno 230 milioni di euro di nuovo credito a medio lungo termine, che diventano oltre 400 milioni includendo anche famiglie e privati, con una tendenza in forte crescita anche rispetto al 2024”.
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