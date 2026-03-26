Gdo: Centro-Sud corre più del Nord

Il mercato della Grande Distribuzione Organizzata (Gdo) nel Centro-Sud e nelle Isole cresce più rapidamente del Centro-Nord, trainato da dinamiche strutturali favorevoli ma caratterizzato da una maggiore complessità competitiva. È quanto emerge dall’analisi presentata oggi da Bain & Company in occasione del Marketing e Retail Summit 2026.Nel periodo 2014-2025, il mercato del Sud Italia ha registrato una...